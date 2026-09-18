Panamá refuerza su apuesta por la inversión española

Foto de familia II Foro de Panamá. - Cedida

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS)

Panamá quiere reforzar su relación económica con España y consolidarse como plataforma estratégica para las empresas que buscan crecer en América Latina y el Caribe. Con este objetivo, la Embajada de Panamá en España, en colaboración con CEOE, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, BID-Banco Interamericano de

Desarrollo y Banco LAFISE, celebró el II Foro de Inversiones de Panamá, que reunió en CEOE a autoridades, organismos multilaterales y representantes empresariales de ambos países.

Intervinieron en el acto el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó y su homólogo del Canal, quienes apostaron por la colaboración con empresas españolas y la necesidad de seguir invirtiendo en un país que cuenta con un enorme potencial en sectores clave. Inauguraron el evento el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa; el embajador de Panamá en España, Héctor Infante y el director general de Inteligencia Económica y Comercial, Secretaría de Estado de Comercio, Juan Luis Guimeo.

El evento se centró en las oportunidades que ofrece Panamá en un escenario internacional marcado por la reorganización de las cadenas de suministro, la geopolítica y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial. Se abordaron las posibilidades de colaboración en sectores clave, como infraestructuras, logística, energía, digitalización, turismo y servicios.

España y Panamá, ante una nueva etapa de cooperación

En el transcurso de la jornada se puso de manifiesto la voluntad de profundizar en una relación económica ya consolidada. En este sentido, el embajador de Panamá en España, Héctor Infante, subrayó el potencial de futuro de los vínculos bilaterales y la vocación del foro de pasar del diálogo a la identificación de oportunidades concretas. Panamá, señaló, quiere que las empresas españolas formen parte de esta nueva etapa y contribuir a su expansión por la región.

En esta línea, el vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos-IEE, Íñigo Fernández de Mesa, destacó la posición de Panamá como una economía sólida y globalizada y puso el acento en la importancia ser disciplinados como país, así como de fomentar la seguridad jurídica, la transparencia, la estabilidad regulatoria y un clima favorable a la inversión.

Relaciones con Iberoamérica/CEIB

A su vez, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, destacó que España es uno de los socios europeos más importantes y confiables para el país y defendió ampliar la relación hacia nuevos sectores. La posición geográfica de Panamá, sus puertos en ambos océanos y su conectividad aérea permiten utilizar el país como centro de distribución y coordinación de operaciones hacia Centroamérica y el Caribe. En este contexto, el Gobierno panameño ha planteado una agenda de inversiones de alrededor de 30.000 millones de dólares hasta 2029 en infraestructuras, movilidad y turismo.

Por su parte, el director general de Inteligencia Económica y Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, Juan Luis Guimeo Chocarro, destacó el papel de Panamá como punto de conexión entre América del Norte, América del Sur, Europa y Asia y puso en valor la inversión española en el país y los instrumentos que tienen las empresas españolas a su disposición para operar en este mercado.

De “dónde invertir” a “desde dónde crecer”

La transformación de las cadenas internacionales de suministro centró buena parte del debate. El director del departamento de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso Casado, resumió esta nueva realidad empresarial con una reflexión: “La pregunta ya no es únicamente ‘¿dónde puedo invertir?’, sino también ‘¿desde dónde puedo crecer?’”.

En un contexto de mercados fragmentados, las empresas buscan cada vez más territorios desde los que puedan operar, acceder a otros mercados y encontrar proveedores y socios. Panamá aspira a responder a esta necesidad aprovechando su posición como plataforma de conexión regional, subrayó Casado.

BID, CAF y BCIE destacan las nuevas infraestructuras

En un panel centrado en el papel de Panamá como articulador entre Europa y América Latina, que reunió a representantes de CEIB-CEOE, BID, CAF y BCIE, se puso de manifiesto que la competitividad futura requiere combinar las infraestructuras físicas con las digitales y las energéticas.

Desde el BID, Luis Jiménez McInnis, representante para Europa del Banco destacó el creciente peso de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la digitalización y los servicios financieros, junto a oportunidades en agua, saneamiento y transporte. El organismo subrayó asimismo la importancia del talento y la innovación.

Por su parte, el gerente para Europa, Asia y Medio oriente del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe-CAF, Ignacio Corlazzoli, incidió en la integración regional, la importancia de la inversión en investigación y desarrollo y la necesidad de potenciar las capacidades digitales, mientras que desde el Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, el gerente país Panamá, México y Colombia, Mauricio Chacón, puso el foco en los corredores logísticos multimodales, la infraestructura energética y las inversiones en fibra óptica y 5G.

Los tres organismos coincidieron en señalar el potencial de Panamá, que reúne activos como el Canal, la conectividad aérea y marítima, la Zona Libre de Colón y su centro financiero, para consolidarse como plataforma regional.

La representación de entidades financieras se completó con la participación de la responsable de temas LATAM del Servicio de Estudios del Banco Santander, Marisol de Francisco y la gerente España del Banco LAFISE, Elizabeth Saavedra, entre otras.

Zona Libre de Colón, turismo y Canal

La Zona Libre de Colón fue presentada también como uno de los principales ejes comerciales y logísticos del país, con proyectos destinados a ampliar su capacidad y atraer nuevas inversiones. Durante el foro también se conocieron proyectos privados y las experiencias de empresas españolas implantadas en Panamá en sectores como seguros, servicios, turismo, infraestructuras y transporte.

El turismo ocupó otro de los espacios destacados. El director de PROMTUR, Salomón Shamah, puso en valor la naturaleza como elemento diferenciador de Panamá y destacó la evolución del turismo de eventos internacionales. Según los datos presentados, el país pasó de acoger 72 eventos en 2024 a 131 en 2026, mientras la ocupación hotelera evolucionó del 54,2 % al 66 %.

La jornada concluyó con la presentación de los principales proyectos de inversión del Canal de Panamá, a cargo del ministro del Canal, José Ramón Icaza, quien destacó la evolución del país hacia una plataforma de servicios, transporte y logística de mayor valor añadido.

El II Foro de Inversiones de Panamá cerró así una jornada centrada en ampliar una relación económica entre España y Panamá que va más allá del comercio y que ofrece nuevas oportunidades en infraestructuras, energía, tecnología, logística, turismo y servicios, con Panamá como plataforma de expansión hacia América Latina y el Caribe.