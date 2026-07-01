Panamá.- Rubén Blades recibirá el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026 por su compromiso social

Archivo - Blades actuará el 19 de julio sobre el escenario flotante de Lanuza junto a la Roberto Delgado Big Band, 20 músicos panameños que lo acompañan desde 2010 - JAIME ORIZ - Archivo

LANUZA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur distinguirá al músico, compositor y activista panameño Rubén Blades con el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026, un reconocimiento que concede la Diputación Provincial de Huesca a figuras cuya trayectoria ha convertido la música en una herramienta de diálogo, integración y compromiso social.

Blades recogerá el galardón el próximo 19 de julio sobre el escenario flotante de Lanuza, coincidiendo con el concierto que ofrecerá junto a la Roberto Delgado Big Band, formación integrada por veinte músicos panameños que lo acompaña desde 2010.

La organización ha destacado que el artista ha logrado, a lo largo de más de cinco décadas de carrera, transformar la salsa en un espacio desde el que reflexionar sobre cuestiones como la desigualdad, la migración, la identidad o la esperanza, convirtiendo la canción popular en un vehículo de conciencia social.

El diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz, ha asegurado que "hay artistas que dejan canciones y artistas que dejan un legado", situando a Rubén Blades entre esos creadores "cuya obra ha acompañado a varias generaciones y ha terminado formando parte de la memoria colectiva de millones de personas".

En este sentido, ha señalado que el premio constituye "mucho más que un reconocimiento a una carrera brillante", ya que supone homenajear "a una voz que ha sabido interpretar su tiempo" y cuya influencia seguirá vigente en el futuro.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR LA MÚSICA Y EL COMPROMISO

La directora de Pirineos Sur, Amalia Ortiz, ha subrayado que la trayectoria del artista panameño representa plenamente los valores que defiende el festival desde hace más de tres décadas, como el respeto a la diversidad, el intercambio cultural y la música como lenguaje universal capaz de unir pueblos y culturas.

Nacido en Panamá en 1948, Rubén Blades revolucionó la música latina tras su llegada a Nueva York gracias a una forma de componer que incorporó una mayor carga literaria y social a la salsa. Canciones como Pedro Navaja, Plástico, Buscando América o Decisiones forman parte ya del patrimonio musical iberoamericano.

A lo largo de su carrera ha recibido 12 premios Grammy, 13 Latin Grammy y fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2021. Además de su faceta artística, ha desarrollado una intensa actividad pública como abogado, actor, candidato presidencial en Panamá, ministro de Turismo y Embajador Mundial contra el Racismo de Naciones Unidas.

NUEVO LLENO Y MEJORAS PARA EL FESTIVAL

Coincidiendo con el anuncio del galardón, Pirineos Sur ha informado de que el concierto del 23 de julio, protagonizado por Valeria Castro, Carlos Ares y Ester Vallejo, ha agotado todas sus entradas, convirtiéndose en el tercer lleno de esta edición tras los recitales de LA M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana (16 de julio) y Dani Fernández y Hens (18 de julio).

La trigésimo tercera edición del festival se celebrará del 9 al 26 de julio en el escenario flotante de Lanuza con una programación que reunirá artistas nacionales e internacionales de diferentes estilos y procedencias.

Como novedades, la organización reforzará este año la movilidad sostenible con nuevas lanzaderas desde Sabiñánigo y Biescas, además de ampliar los servicios de aseos femeninos y mantener medidas dirigidas a favorecer un festival más accesible, sostenible y conectado con el territorio.