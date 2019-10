Papa Francisco.- Papa Roach anuncia conciertos en salas de Barcelona y Madrid en febrero

Publicado 29/10/2019 10:33:09 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda californiana Papa Roach anuncia nueva gira con dos conciertos en España: Barcelona en la sala Razzmatazz el 16 de febrero y en Madrid en la sala La Riviera el 17 de febrero. Además, en esta ocasión, el grupo viene acompañado de los estadounidenses Hollywood Undead.

Las entradas se podrán comprar en venta general a las 10:00 horas del 1 de noviembre en www.livenation.es y Ticketmaster. La banda ofrece su propia preventa desde las 10 horas de este 30 de octubre, mientras que los registrados en www.livenation.es tendrán otra a las 10:00 del 31 de octubre. Las entradas costarán 30 euros más gastos.

"Esta gira era necesaria desde hace mucho tiempo. Los fans nos estaban pidiendo que fuéramos de gira con Hollywood Undead, ¡así que vamos a darle a la gente lo que quiere!" Dice Jacoby Shaddix, vocalista de Papa Roach, quien añade: "Europa ha tenido algunos de nuestros shows favoritos y su energía es siempre increíble. No podemos esperar".

El 2017, la banda volvió a subirse a los escenarios tras no girar desde octubre de 2002, una vuelta muy esperada por todos los fans y que convirtió 'Crooked Teeth' en un exitazo. En 2019 ha lanzado un nuevo álbum 'Who Do You Trust', que presentará en sendos conciertos.