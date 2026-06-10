Suspendido el 'Tenerife Music Festival 2026' del próximo 12 de junio por la visita del Papa León XIV

Archivo - Imagen panorámica del Tenerife Cook Music Fest 2024 - TENERIFE COOK MUSIC FEST - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado este miércoles la suspensión de la autorización para celebrar el 'Tenerife Music Festival 2026', un evento previsto para el viernes 12 de junio en la Dársena de Los Llanos del puerto capitalino.

La decisión se toma tras la actualización por parte de la Dirección de Emergencias del Gobierno de Canarias del PLATECA al nivel Alerta, debido a afecciones a la movilidad y concentraciones de personas con motivo de la visita del Papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife, según ha informado el ente público en una nota de prensa.

Asimismo, quedan suspendidas todas aquellas pruebas de luz, sonido o de cualquier otra índole que pudieran interferir en el desarrollo del evento, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.