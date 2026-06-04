VÍDEO: Muere a los 56 años la dibujante y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'

Archivo - La historietista y pintora Marjane Satrapi, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, interviene durante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024' en el Teatro Campoamor, a 25 de octubre de 2024, en - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La guionista, dibujante de historietas y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi, autora de la obra 'Persépolis', ha fallecido a los 56 años, según ha confirmado este jueves la Fundación Princesa de Asturias, que en 2024 le entregó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

"Ha fallecido Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024", ha indicado la Fundación Princesa de Asturias en un breve mensaje en redes sociales, minutos después de que la noticia fuera comunicada por la familia de la autora a la cadena de televisión francesa BFM TV.

La muerte de Satrapi ha tenido lugar poco más de un año después de fallecimiento de su esposo, Mattias Ripa, productor, actor y guionista sueco. Ripa fue además el traductor al inglés de la obra de más éxito de la autora, la citada 'Persépolis'.

Norma Editorial, que ha publicado en España varias obras de la dibujante franco-iraní, ha afirmado que se trata de "un día triste para el mundo del cómic". "Nos enteramos de la terrible noticia del fallecimiento de Marjane Satrapi. La comprometida autora franco-iraní que nos legó la extraordinaria 'Persépolis'", ha dicho, antes de destacar que "sus historias hablan por ella". "Descanse en paz", ha apuntado.

Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en el seno de una familia progresista la ciudad iraní de Rasht y, tras la Revolución Islámica de 1979, que provocó la caída del régimen del sha Mohammad Reza Pahlevi, fue enviada a estudiar a la capital de Austria, Viena, para continuar con sus estudios. Años después, volvió a Irán y se matriculó en Bellas Artes en la Universidad de Teherán, donde obtuvo un máster.

Sin embargo, en 1994 se trasladó a Francia para estudiar Artes Decorativas en la ciudad de Estrasburgo, desde donde se muda posteriormente a París, donde residía desde entonces. Fue en el país europeo donde saltó a la fama con la publicación entre el año 2000 y 2003 de 'Persépolis', donde narra su infancia en Irán y su adolescencia en Europa.

La obra fue un éxito editorial y obtuvo numerosos galardones, por lo que fue llevada a las pantallas como película en 2007, estrenándose en el Festival de Cannes de ese año. La película estuvo coescrita y codirigida por Satrapi y por Vincent Paronnaud y fue nominada al Óscar 2008 al mejor film de animación, si bien el galardón fue para 'Ratatouille'.

Después de la publicación de 'Persépolis' salieron a la luz 'Bordados' y 'Pollo con Ciruelas', tras los que llegaron 'Los monstruos tienen miedo a la luna', 'El suspiro' y 'Mujer, Vida, Libertad', que se convirtió en el último proyecto gráfico de Satrapi en el marco de un volumen colectivo en conmemoración de las manifestaciones en Irán contra la obligatoriedad del uso del velo.

La obra 'Pollo con ciruelas' dio también el salto a la gran pantalla en 2011 --de nuevo codirigida por Satrapi y Paronnaud--, mientras que la autora dirigió un año después 'La Banda de los Jotas', en la que actúa y en la que también desarrolló el guion. Posteriormente, dirigió 'Las Voces', 'Madame Curie' y 'Paradis Paris', esta última estrenada en 2024.

Satrapi fue galardonada en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, cuando el jurado reconoció "su voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad". "Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres", indicó el fallo.

"Por su audacia y producción artística, está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones", señaló, al tiempo que puso de relieve el talento de Satrapi "para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica 'Persépolis', en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador".

Por contra, la artista rechazó aceptar la Legión de Honor de Francia en enero de 2025 citando sus "principios" y su "apego" a su país natal. "No puedo ignorar lo que percibo como una actitud hipócrita por parte de Francia hacia Irán", sostuvo entonces, criticando lo que consideró una postura poco crítica de París hacia la represión en el país asiático.

CONDOLENCIAS DE MACRON

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Satrapi a través de un comunicado publicado por el Elíseo en el que destaca que su muerte "supone la pérdida de una figura clave de la cultura francesa y de una artista amante de la libertad, cuya obra transmitía un mensaje universal y le valió un inmenso reconocimiento internacional".

"La artista, autora de cómics y cineasta Marjane Satrapi conquistó al público mundial con 'Persépolis'", ha subrayado, en el que recuerda que Satrapi fue elegida miembro de la Academia de Bellas Artes y "defendió la causa del pueblo iraní y los derechos de la mujer". Participó en el movimiento *Mujer, Vida, Libertad*, para el cual coordinó una novela gráfica en apoyo a las manifestaciones en Irán.

"El presidente de la República y su esposa rinden homenaje a una gran artista que transformó la infancia iraní en una fábula universal", ha dicho el Elíseo, que ha subrayado que tanto Macron como su mujer, Brigitte Macron, "expresan sus más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a todos aquellos que la apreciaron".

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