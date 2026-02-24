Miguel Bergasa expone 'Menonitas' en el Palacio Pedreño - MIGUEL BERGASA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El artista Miguel Bergasa ha plasmado en la muestra fotográfica 'Menonitas' algunos de sus viajes a Paraguay, donde se adentró en esta cultura, la de una comunidad cristiana que cuenta con cuatro siglos de historia. La propuesta se podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo 13 de marzo en el Palacio Pedreño, sede de la Fundación Cajamurcia, como parte de FotoFest Cartagena, según han informado desde el Consistorio.

"El proyecto Menonitas surge en mi primera visita a América, en diciembre de 1983, concretamente a Paraguay. Uno de los días que paseaba por Asunción, vi a estas personas que tengo documentadas en mi trabajo y me surgió la curiosidad de saber quiénes eran", ha explicado el artista, quien ha asegurado que regresó en 1985 "y ya intenté enterarme más de quiénes eran las personas de esta comunidad que no tenían nada que ver con el entorno social de Paraguay".

Con este trabajo, que Bergasa lleva desarrollando desde hace más de cuatro décadas, el fotógrafo ha querido capturar a "una comunidad anclada en el tiempo, que lo que busca es mantener sus tres normas: su idioma (similar al alemán), su religión y el no servicio militar. Para ello buscan países que les acojan y ellos producen la tierra en sitios que son estériles o selváticos".

Su origen, según ha detallado el artista, se remonta a 1525, cuando Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, "lo cual lleva a interpretaciones diferentes a lo que hasta entonces se les había inculcado".

"Yo me los encontré en Paraguay y lo que quise es documentar esa forma de vida, que es lo que yo muestro en esta exposición. Cómo, después de 500 años, se mantienen en una burbuja, obviamente, como todo, la clave está en la educación. Si tú doctrinas a una gente y no le das más opciones, mantienes eso", ha subrayado el artista.

La muestra, compuesta por imágenes en blanco y negro, es fruto de las cinco ocasiones en las que Bergasa ha visitado la colonia con el fin de comprobar si seguían anclados en el tiempo (1988, 2003, 2011, 2017 y 2019). En la última visita de 2019 el cambio se empezaba a gestar ya que había familias que habían decidido abandonar la tradición y aceptar el progreso.

Respecto a su participación en la bienal del Ayuntamiento, el artista ha agradecido la oportunidad ya que "es una forma de que los fotógrafos tengamos la posibilidad de mostrar nuestros trabajos. Entonces, cuando me llamaron hace seis meses para participar aquí, me pareció interesante".

Toda la información en www.fotofest.cartagena.es

MIGUEL BERGASA

Miguel Bergasa se interesó por la fotografía a comienzos de la década de 1970. Perfeccionó sus habilidades en el revelado y la impresión en la Agrupación Fotográfica de Navarra y, tras instalarse en Madrid, mantuvo breve contacto con la Real Sociedad Fotográfica y se integró en la comunidad fotográfica de la ciudad.

Sus intereses fotográficos pivotan entre dos temáticas fundamentales. Por una parte, la necesidad de capturar y documentar momentos de la España cotidiana que ya se han desvanecido y, por otra, su pasión por la cultura latinoamericana.

En 1983 inicia viajes a Latinoamérica, visitando Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Cuba, Chile, Uruguay, Panamá y México, donde realiza diversos reportajes fotográficos, entre ellos la vida de los menonitas en Paraguay, los pilotos de aviones carniceros en Bolivia o las noches de difuntos en México. Colabora con diversas revistas y coordina la elaboración de documentales para televisión. Paralelamente amplía su archivo de imágenes en blanco y negro.

FOTOFEST CARTAGENA 2026

FotoFest Cartagena cuenta en su primera edición con trece exposiciones de sala, repartidas por los principales espacios expositivos de la ciudad y una muestra urbana por las calles del centro de la ciudad.

La iniciativa organizada por el Ayuntamiento reúne a una destacada nómina de fotógrafas y fotógrafos que representan la diversidad y riqueza del panorama fotográfico actual, con la participación de Carmenchu Alemán, Antonio González Caro, Julio López Saguar, Quintina Valero, Sasha Asensio, Fátima Ruíz, Nuria López Torres y Miguel Bergasa, y rinde además un homenaje especial a uno de los grandes maestros de la fotografía española, Josep Maria Ribas Prous, referente indiscutible por su trayectoria, compromiso y aportación al medio a lo largo de varias décadas. Todas ellas se podrán visitar hasta mediados de abril.

Dentro de las actividades paralelas que ha organizado FotoFest Cartagena, este viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, se realizará la mesa redonda titulada 'Arte y fotografía en la estantería', donde José Luis Montero conversará desde el Teatro Romano con los reconocidos artistas Lidó Rico, Pedro Cano y Juan Manuel Díaz Burgos. La entrada es libre, hasta completar aforo.

El FotoFest Cartagena está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional de Murcia, a través del Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia y la colaboración del MURAM, la Fundación Cajamurcia y la Fundación Teatro Romano.