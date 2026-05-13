Oviedo.- Artistas asturianos y paraguayos se unen en la muestra 'Ovie2. Unidos por el arte'

Artistas asturianos y paraguayos se unen en la muestra 'Ovie2. Unidos por el arte' . - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

'Ovie2. Unidos por el arte' es la exposición que unirá a cuatro artistas asturianos y cuatro paraguayos con Oviedo como denominador común, el de aquí y el de allí. La exposición se mostrará del 28 de mayo al 28 de junio en la sala de exposiciones del Centro Cultural El Cabildo, edificio del parlamento paraguayo y después durante todo el mes de octubre podrá verse en el Auditorio de Oviedo.

La muestra ha sido presentada por el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo Quintana y el cónsul Honorario de Paraguay, Javier Marqués. También han estado en la rueda de prensa los cuatro artistas asturianos que participan en la muestra: Clarissa Solaeche, Patricia de Llano, Ernesto García del Castillo, Neto y Favila.

El concejal Alfredo Quintana ha indicado que 'Ovied2. Unidos por el arte' es "mucho mas que una exposición, es un ejemplo de como la cultura puede acercar territorios, personas y sentimientos" y además ayuda a mostrar una imagen abierta dinámica y activa de Oviedo consolidándola como un referente del arte.

Por su parte Javier Marques ha agradecido al Ayuntamiento de Oviedo su constante colaboración con el consulado y ha indicado que el objetivo de la muestra, al igual que el de otras muchas acciones que desarrollan es el de promover la integración del pueblo paraguayo en la Asturias que les acoge. No en vano recordó que son casi 5.000 paraguayos los que residen en Asturias.