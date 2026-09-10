Zaragoza.- Compañías de Paraguay, Cuba y Perú se dan cita en el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños

El Teatro Arbolé de Zaragoza acoge del 11 al 13 de septiembre seis funciones gratuitas para público infantil y familiar - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arbolé de Zaragoza acogerá del 11 al 13 de septiembre el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, un encuentro que busca acercar al público infantil y familiar las propuestas teatrales de Iberoamérica y estrechar los lazos culturales entre Zaragoza, Arbolé y el continente americano.

La programación contará con tres compañías de Paraguay, Cuba y Perú, que ofrecerán seis funciones gratuitas. Cinco de ellas tendrán lugar en el exterior de la puerta del Teatro Arbolé y una se desarrollará en el Hospital Infantil Miguel Servet para los niños hospitalizados.

El festival arrancará este viernes, 11 de septiembre, a las 18.00 horas, con Kunu'u Títeres, compañía de Paraguay e Islandia, que representará 'El tesoro más grande del mundo', un espectáculo recomendado a partir de tres años.

La obra presenta a una escritora de guiones de títeres que intenta crear una historia original sobre princesas mientras se enfrenta a las dificultades del género en el contexto de las infancias actuales. En su proceso aparecen los propios títeres, que reclaman voz y participación en la construcción del relato.

La princesa Lila contará así su propia versión de los hechos, cansada de que los cuentos de hadas sean narrados siempre por caballeros y príncipes. La historia estará protagonizada también por un dragón, un pirata y un espadachín, en un relato que combina humor, ternura y reflexión.

CUBA TOMA EL RELEVO EL SÁBADO

El próximo sábado, 12 de septiembre, será el turno de la compañía cubana Los Pintores, que ofrecerá dos funciones de 'Los pintores', a las 12.00 y las 18.00 horas. El espectáculo está recomendado también para mayores de tres años y combina títeres, música y baile.

Dos jóvenes titiriteros utilizan sus propias herramientas de trabajo --caballete, marco, brochas y paleta-- para narrar la historia de tres pichones que todavía no han emplumado como adultos, pero sueñan con recorrer el mundo y viajar.

Animados por las aventuras de un pelícano artista, los protagonistas emprenden un viaje en el que el público queda involucrado mediante los elementos escénicos y el factor sorpresa.

La programación concluirá el domingo, 13 de septiembre, con la Compañía Ana Santa Cruz, de Perú, que representará 'Mishi Mushi y los ratones' a las 12.00 y las 17.00 horas, igualmente para público a partir de tres años.

UN GATO GRUÑÓN Y DOS RATONCITOS

La protagonista de la propuesta es Trufaldina, una simpática vendedora de pescados que irrumpe en el teatro al ritmo de un festejo para ofrecer sus productos recién salidos del mar. Además de pescadora, es titiritera y será quien introduzca al público en la historia.

'Mishi, Mushi y los ratones' está protagonizada por un gato gruñón de largos bigotes y dos pequeños ratones, Ric Ric y Ric Rac, que se encargarán de hacerle la vida difícil al felino.

La obra está dirigida, interpretada y producida por Ana Santa Cruz, responsable también de los textos de la Pescadora y de la realización de los títeres. Tomás Pombero se encarga de la escenografía y utilería, mientras que Enrique Jiménez realiza la máscara.

El XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños mantiene así una programación centrada en los títeres y en propuestas dirigidas a las familias, con compañías procedentes de distintos puntos de Iberoamérica.

Todas las representaciones serán de acceso gratuito y las cinco funciones previstas en el Teatro Arbolé se desarrollarán al aire libre, en el exterior de la puerta del espacio teatral. La sexta se trasladará al Hospital Infantil Miguel Servet para acercar el festival a los menores hospitalizados.