La temporada incluye el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, las propuestas del Pilar y el III Festival Magia Potagia en Familia - TEATRO ARBOLE

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teatro Arbolé ha presentado su programación para los próximos meses, con una oferta centrada en el público infantil y familiar que combinará teatro de títeres, música, humor y magia. La temporada arrancará con el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre con seis funciones gratuitas a cargo de compañías de Paraguay, Cuba y Perú.

Este viernes, día 11, Kunu'u Títeres representará 'El tesoro más grande del mundo' a las 18.00 horas. El sábado, 12 de septiembre, Los Pintores pondrá en escena 'Los pintores', con pases a las 12.00 y a las 18.00 horas. El domingo 13, la Compañía Ana Santa Cruz ofrecerá 'Mishi Mushi y los ratones', a las 12.00 y a las 17.00 horas. Cinco funciones tendrán lugar en el exterior de la sala y una en el Hospital Infantil Miguel Servet.

TEATRO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación continuará los fines de semana de septiembre y octubre con compañías nacionales. El 19 y 20 de septiembre llegará 'Punta', de El ball de Sant Vito, mientras que el 26 y 27 será el turno de 'La burbuja disléxica', de TDiferencia. El primer fin de semana de octubre se representará 'El sastrecillo valiente', de El Retablo de la Ventana.

Durante las fiestas del Pilar, del 9 al 18 de octubre, la Barraca de los Títeres regresará a la calle Moret, junto a la plaza de los Sitios, con varios pases diarios y un repertorio de 16 espectáculos protagonizados por Pelegrín y personajes de los cuentos clásicos de Arbolé.

La Sala Arbolé ofrecerá una programación dirigida al público juvenil y adulto. Javier Aranda presentará 'Saeta' del 9 al 13 de octubre; Ignatius Farray actuará el día 14, y Yolanda Blanco representará 'Blanco y en botella' del 15 al 17.

En noviembre continuarán las propuestas familiares, con 'Dadá', 'El pequeño niño de la selva', 'Numa', 'Blancanieves, la verdadera historia', 'Caperucita Roja' y 'Pérez, una aventura sin dientes'. También habrá música, con un concierto de Aurora Boreal y May B el 6 de noviembre.

MAGIA Y NAVIDAD

Diciembre comenzará con el III Festival Magia Potagia en Familia, del 5 al 8, con las actuaciones de Lore Lavand, Oliveiro Satisfecho, El Barón y Joaco Showman. El mes incluirá además 'En el viento', de Corral de García, y 'La mar', de Teatro Patraix.

El XXV Festival 'Una Navidad de Cuento' se desarrollará del 23 de diciembre al 5 de enero de 2027. La programación se completa con una nueva temporada de la Escuela de Teatro y con las campañas de audiencias escolares, que incluyen el programa de Acceso Universal de la Infancia al Teatro.