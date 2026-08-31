'Los tres cerditos' levantan este domingo el telón de una nueva temporada en el Teatro Arbolé

Los populares personajes darán paso al XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños que se celebra del 11 al 13 de septiembre - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arbolé de Zaragoza inaugurará este domingo, 6 de septiembre, una nueva temporada con una de sus obras más populares, 'Los tres cerditos', que ofrecerá dos funciones, a las 12.00 y a las 18.00 horas. La programación continuará la semana siguiente con el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que del 11 al 13 de septiembre acercará al público zaragozano seis propuestas gratuitas de compañías procedentes de Paraguay, Cuba y Perú.

El inicio de esta nueva temporada supondrá además la trigésimo octaca desde que Teatro Arbolé comenzó su actividad en la Sala del Actur y la décimo novena desde su traslado, en 2008, a su actual sede en el Parque del Agua. Como ya es tradición, serán los tres populares cerditos los encargados de levantar el telón de un nuevo curso teatral dirigido al público infantil y familiar.

La adaptación de 'Los tres cerditos', realizada por Iñaqui Juárez, lleva más de 20 años formando parte del repertorio de la compañía y acumula más de 2.000 representaciones. A través de títeres de mesa, canciones y humor, Arbolé ofrece una particular revisión del conocido cuento clásico, protagonizada por Tocinete, Gorrinico y Cochinillo y su encuentro con el lobo.

La obra, recomendada para mayores de dos años, contará con Julia Juárez y Zamantha Montiel como intérpretes. La música corre a cargo de José Ramón Vericard 'Cuti', con arreglos de Guillermo Mata, mientras que el diseño de iluminación corresponde a Pablo Girón y el de decorados a Lola Aparicio. Las entradas tienen un precio de nueve euros.

El montaje se ha convertido en uno de los grandes clásicos de Teatro Arbolé y su éxito ha traspasado incluso las fronteras españolas. Compañías de Argentina, Chile y Cuba han incorporado esta adaptación a sus propios repertorios. La propuesta parte de un cuento conocido por varias generaciones, pero lo aborda desde el lenguaje propio de la compañía, basado en el juego, la cercanía y el humor.

TRES COMPAÑÍAS IBEROAMERICANAS EN SEIS FUNCIONES GRATUITAS

Tras la apertura de temporada, el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños tomará el relevo entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La cita pretende mostrar la tradición y las propuestas contemporáneas del teatro iberoamericano dirigido al público infantil y familiar, al tiempo que refuerza los vínculos culturales entre Zaragoza, Teatro Arbolé y el continente americano.

El festival contará con la participación de Kunu'u Títeres, de Paraguay, Los Pintores, de Cuba, y la Compañía Ana Santa Cruz, de Perú. Las tres compañías ofrecerán seis funciones gratuitas, cinco de ellas en el exterior de la puerta del Teatro Arbolé y una especialmente dirigida a los niños hospitalizados en el Hospital Infantil Miguel Servet.

Kunu'u Títeres inaugurará el festival el viernes 11, a las 18.00 horas, con 'El tesoro más grande del mundo', recomendada a partir de tres años. La obra presenta a una escritora que intenta crear un cuento de princesas mientras los propios títeres reclaman voz y participación en la construcción de la historia. La princesa Lila cuestionará así los relatos tradicionales protagonizados por caballeros y príncipes.

La compañía paraguaya realizará además una función para los niños ingresados en el Hospital Infantil Miguel Servet. La propuesta combina personajes como una princesa, un dragón, un pirata y un espadachín en una historia que busca descubrir cuál es, finalmente, el verdadero tesoro más grande del mundo.

El sábado 12 será el turno de la compañía cubana Los Pintores, que representará su espectáculo homónimo en dos sesiones, a las 12.00 y a las 18.00 horas. Recomendada para mayores de tres años, la obra utiliza música, baile y títeres para contar la historia de tres pichones que desean viajar y conocer mundo, animados por las aventuras de un pelícano artista.

PERÚ CERRARÁ EL FESTIVAL CON 'MISHI MUSHI Y LOS RATONES'

El domingo 13 de septiembre, la Compañía Ana Santa Cruz, de Perú, cerrará el festival con dos funciones de 'Mishi Mushi y los ratones', a las 12.00 y a las 17.00 horas. La propuesta está protagonizada por Trufaldina, una vendedora de pescado que también es titiritera y que llega al escenario para contar las aventuras de un gato gruñón y dos pequeños ratones.

La programación del festival permitirá así conocer diferentes lenguajes y tradiciones del teatro de títeres iberoamericano, con espectáculos que combinan humor, música, narración y participación. Todas las funciones serán gratuitas, con propuestas especialmente pensadas para acercar las artes escénicas a los niños y al público familiar.

Más allá del festival, Teatro Arbolé prepara una temporada que incluirá programación para todos los públicos y unas Fiestas del Pilar especiales, tanto en la Sala del Parque del Agua como en la carpa de la calle Moret, donde la compañía recuperará su propuesta de teatro ambulante. Después llegarán compañías nacionales, ciclos de Navidad, propuestas familiares y nuevos estrenos.

La programación completa y las novedades de la temporada se presentarán en una rueda de prensa el próximo 9 de septiembre. Entre ellas figura también la puesta en marcha del Espacio Arbolé en San Mateo de Gállego, dentro de la apuesta de la compañía por ampliar su actividad y acercar el teatro a nuevos públicos y territorios.