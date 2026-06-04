Un paso histórico que impulsa el turismo del futuro

Secretaria General de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, y la Presidenta de la asociación civil FEMTUR, Yanina Martínez - CEDIDA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Turismo (FEMTUR) y ONU Turismo han suscrito un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer el liderazgo de las mujeres en el sector turístico a nivel global, con especial atención a la región de las Américas.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de iniciativas de capacitación, intercambio de conocimientos, innovación y construcción de alianzas estratégicas, con el objetivo de promover una mayor participación y liderazgo de las mujeres en la actividad turística.

La firma fue formalizada por la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, y la presidenta de la asociación civil FEMTUR, Yanina Martínez, quienes destacaron la importancia de consolidar espacios de cooperación que contribuyan al desarrollo sostenible e inclusivo del turismo.

Desde ambas organizaciones subrayaron que esta alianza representa un paso significativo para impulsar acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de capacidades y la generación de redes de colaboración entre mujeres líderes del sector.

Asimismo, señalaron que el acuerdo permitirá avanzar en proyectos orientados a potenciar el impacto social y económico del turismo en las comunidades, promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y generador de oportunidades.

Con esta iniciativa, FEMTUR y ONU Turismo reafirman su compromiso con la construcción de un sector turístico más equitativo, innovador y resiliente, capaz de contribuir al desarrollo de los territorios y al empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.