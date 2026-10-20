Patti Smith llama a los ciudadanos a "usar su poder" para cambiar un Gobierno, el de EEUU, del que siente "vergüenza"

La artista Patti Smith, galardonada con el Premio Princesa de las Artes de 2026, en la rueda de prensa ofrecida en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La premio Princesa de Asturias de las Artes, la artista estadounidense Patti Smith ha recordado este martes en Oviedo que "la gente tiene el poder, aunque a veces sientan que no es así" y en estos momentos lo que necesita EEUU es "que la gente use ese poder, que se levante, se una y vote". Así, ha indicado que para ella es difícil hablar de la situación actual de su país, con "un liderazgo deplorable y del que no puede decir nada bueno".

"No tengo nada bueno que decir. Normalmente uno, aunque hay algo malo, siempre tiene algo bueno que decir, pero no en este caso. Yo no soy ni conservadora ni demócrata, me considero una persona global, pero realmente debo decir que me siento avergonzada de la administración actual, del gobierno actual", ha dicho la artista.

En este sentido ha indicado que el papel de los artistas ya no es suficiente para cambiar esta situación y ha apelado a la unión de todos los ciudadanos. "Necesitamos a personas que se unan a nosotros, necesitamos muchos números, grandes números, artistas, activistas, personas de todo tipo quieran hacer el bien, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Vamos a tener elecciones dentro de poco y por eso en este momento lo más importante es el voto", ha manifestado.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel de La Reconquista, la galardonada ha hablado largo y tendido de la situación actual de EEUU pero también de su carrera, la influencia que en la misma ha tenido la cultura española o de su relación con la religión.

SU RELACIÓN CON LA RELIGIÓN

Así, preguntada si no resulta incompatible su religiosidad con la "libertad individual" que siempre ha defendido, la artista estadounidense ha relatado las "varias evoluciones por las que ha pasado". Así ha contado como de pequeña fue educada por su su madre en la idea de Dios. "También me enseñó a rezar. Yo fui criada como testigo de Jehová y recibí una educación religiosa tanto en el colegio como en casa. Cuando era adolescente y decidí ser artista, decidí dejar de lado la religión por las limitaciones que me imponía, no tanto morales, sino de tipo filosófico. Y no me gustó", ha dicho.

Ha relatado como un accidente sufrido en 1978 la hizo volver a la religión dándose cuenta de que "podía rezar por su cuenta y tener su propio sistema". Ha dicho que ahí pudo ver a Jesús como un hombre que hizo una revolución basada en el amor y fue entonces cuando su idea de la religión cambió completamente.

"En estos tiempos en los que estamos viviendo es necesario creer en alguien y espero que por lo menos todos y cada uno de nosotros creamos, al menos en nosotros", ha dicho.

INFLUENCIA DE LA CULTURA ESPAÑOLA

También ha hablado mucho la artista norteamericana de la cultura española y de la influencia que la misma ha tenido en toda su obra artística. Federico García Lorca, cervantes, Picasso o Roberto Bolaño han sido citados por la galardonada en varias ocasiones a lo largo de la rueda de prensa.

Ha asegurado que son muchas las cosas que le llaman la atención de la cultura española y muchas las que han influido en el desarrollo de su vida.

"Durante mucho tiempo he estudiado muchos aspectos de la cultura española. He estudiado su filmografía, he estudiado a Lorca, he estudiado a Cervantes y, por supuesto, a Picasso. Picasso ha sido durante mucho tiempo mi artista preferido. De hecho, cuando yo tenía 12 años y por primera vez vi una obra de Picasso, supe desde ese momento que quería ser artista. Siempre que voy a Madrid, siempre voy a visitar el Guernica", ha relatado.

También se ha referido Patti Smith a la "hermosa coincidencia" de que estar en Oviedo y ofrecer un concierto cuando se cumplen 50 años de su primera actuación en España. "Sin duda, para mí hoy es un día muy especial, el 20 de octubre de 1967 y el 20 de octubre de 2026.

Hoy se celebran 50 años desde que yo diera el primer concierto en España, éramos jóvenes, teníamos 20 años, queríamos hacer muchísimas cosas, realmente fueron momentos muy emocionantes, éramos muy jóvenes, estábamos aprendiendo", ha dicho.

Por eso la artista ha asegurado que le "llena de emoción estar aquí hoy y celebrar y recordar esos momentos", pero también le entristece "los tiempos que estamos viviendo, el mundo tan convulso en el que nos encontramos".

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