Paula Arcila arrasa en Madrid con “Miss Cuarenta +10” y anuncia sus tres últimas funciones

Paula Arcila en uno de sus shows - Cedida

MADRID, 4 Nov (EUROPA PRESS)

Durante 75 minutos, el público no dejó de reír ni un solo instante con este monólogo hilarante sobre las mujeres que han decidido vivir sin excusas ni explicaciones.

Con su estilo directo, inteligente y lleno de ironía, Paula conquistó Madrid hablando —con ternura y desparpajo— del cuerpo, las hormonas, los hijos (y los no hijos), el sexo, el amor, el desamor, las amigas... En fin, de la vida después de los 40 + 10.

Tras el éxito de su estreno, “Miss Cuarenta +10” continuará con tres funciones adicionales los días 6, 13 y 20 de noviembre, nuevamente en el Teatro Escondido (Gran Vía, Madrid).

Con más de 2.6 millones de seguidores en redes, Paula Arcila se ha convertido en una referente de autenticidad y humor para mujeres de todas las edades. Su regreso a los escenarios madrileños confirma el cariño de un público que la sigue fielmente desde sus inicios en radio y televisión en Colombia, Miami y España.

Las entradas para las funciones restantes ya están disponibles y se espera otro lleno total.