Paula Arcila estrena en Madrid “Miss Cuarenta+10”

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS)

Después de conquistar al público en varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, Paula Arcila regresa a Madrid con su aclamado monólogo “Mis Cuarenta + 10”, una comedia inteligente, fresca y sin filtros sobre los desafíos, absurdos y placeres de cumplir años siendo mujer.

Estrenado hace una década bajo el título “Miss Cuarenta”, el espectáculo se convirtió en un fenómeno en América Latina y en la comunidad hispana de Miami por su forma directa y divertida de abordar temas con los que todas las mujeres se sienten identificadas.

Diez años después de su primera presentación en Madrid, Paula vuelve con una versión más madura, honesta y atrevida, adaptada a una generación de mujeres que no se conforman, que se ríen de todo —incluido el espejo— y que saben que la madurez también puede ser sexy, caótica y muy divertida.

“Cumplir 50 no es el fin del mundo... es el principio del desmadre”, dice Paula, quien en este monólogo combina ironía, ternura y una buena dosis de autocrítica para hablar del paso del tiempo, las relaciones, el deseo, el cuerpo, la maternidad, la amistad y la libertad de ser una misma. Serán 70 minutos de risas, complicidad y reflexión, para salir con una sonrisa y la certeza de que la edad no es una carga, sino el mejor pretexto para celebrar la plenitud de la vida.

PAULA ARCILA

Nacida en Medellín, Colombia, y actualmente radicada en Madrid, España, Paula es una reconocida comunicadora y actriz con más de tres décadas de trayectoria en medios de comunicación de Estados Unidos y España. Su carrera comenzó en Caracol Radio en 1998 y la llevó a consolidarse como una de las voces más queridas del público hispano en Miami, donde trabajó para Univisión, y más tarde en La Sexta y Cadena SER en España.

Además de su faceta artística, Paula utiliza sus plataformas para visibilizar y defender los derechos de las mujeres, compartiendo historias reales de hispanohablantes que enfrentan situaciones de abuso, desigualdad o discriminación. Su podcast y sus contenidos digitales combinan humor, empatía y compromiso social, consolidándola como una voz influyente y cercana para su audiencia en todo el mundo.