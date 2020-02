Pearl Jam recuperan su rabioso pulso rockero con 'Superblood Wolfmoon'

Publicado 18/02/2020 14:21:04 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras presentar 'Dance of the clairvoyants' como primer single, Pearl Jam estrenan ahora 'Superblood Wolfmoon' como segundo anticipo del que será su nuevo álbum, a la venta el próximo 27 de marzo con el título de 'Gigaton'.

La banda estadounidense lanzó días atrás una aplicación a través de moon.pearljam.com gracias a la cual se podía escuchar un adelanto de 'Superblood Wolfmoon' apuntando el smartphone hacia la luna. Desde ahora el tema, que recupera el pulso rockero habitual del grupo, está ya en todas las plataformas.

Las canciones de 'Gigaton' (producido por Josh Evans) son 'Who Ever Said', 'Superblood Wolfmoon', 'Dance Of The Clairvoyants', 'Quick Escape', 'Alright', 'Seven O'Clock', 'Never Destination', 'Take The Long Way', 'Buckle Up', 'Comes Then Goes', 'Retrograde' y 'River Cross'.

Pearl Jam han anunciado una gira de conciertos por Norteamérica y Europa para presentar este nuevo trabajo. Por ahora no hay conciertos previstos en España.