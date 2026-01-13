Pelayo Gayol explora el lado más oscuro del narcotráfico:"Colombia no es el origen del mal, sufre esta lacra como todos" - PRIME VIDEO

Ya está disponible en Prime Video 'Pelayo. Más allá del límite', una docuserie de tres capítulos en la que el instructor de 'G.E.O. Más allá del límite', Pelayo Gayol, viaja a Colombia, uniéndose a unidades de élite del ejército y embarcándose en operaciones reales en la lucha contra el narcotráfico.

"Si hablamos solamente de Colombia sería un fallo táctico", ha expresado Gayol en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre los retos a los que se va a enfrentar el país en cuanto a narcotráfico, sobre todo teniendo en cuenta que, tras la reciente operación estadounidense en Venezuela, se encuentra en el punto de mira de Donald Trump.

"Colombia no es el origen de los males ni mucho menos, es un actor más", señala el inspector, reconociendo que, aunque sea un "país productor", esa es una "lacra" que sufren otros muchos países como "Ecuador, Perú Venezuela, España, Francia y toda Europa". "Colombia está como todo el mundo, haciendo lo que buenamente puede para que esto se contenga y sobre todo para que su población, la población civil y que son a los que nos debemos en primera y última medida, sufran lo menos posible todo este mal", expone.

Gayol sostiene que el del narcotráfico es "un problema con una solución global" y destaca la "sinergia" con todos los países, "sobre todo a nivel de investigación", señalando que "todos los grupos de policía judicial colaboran". "Al final es un protocolo policial que si te aíslas y piensas que solamente es tu área de influencia, no consigues absolutamente nada", expone.

En cuanto a la justificación de la reciente operación estadounidense en Venezuela como una operación contra el narcotráfico, el ex miembro del GEO ha evitado dar su opinión. "A nivel geopolítico, no es de mi incumbencia", se ha limitado a expresar, indicando que, de lo que sí puede hablar es "a nivel táctico".

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

Al inicio de la docuserie, contada en primera persona por el propio Gayol, este expone que, tras 25 años luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado, necesita entender el origen del problema. No obstante, tras terminar la producción, el inspector admite haber acabado con "más preguntas" y compara meterse en ese mundo con meterse "en la niebla".

"Cuando parece que más vas entendiendo, más vas conociendo la situación, cómo va subiendo desde la delincuencia urbana de las pequeñas bandas que puede haber en una ciudad como Buenaventura y eso va creciendo a grupos armados más complejos* Cada vez los tentáculos van aumentando de forma y de tamaño y de longitud y van tocando todos los estamentos sociales y salen más preguntas, muchas más preguntas", ilustra Gayol.

En cuanto a las soluciones, el inspector indica que quizá sea un tema de "mover conciencias", ya que no piensa que sea algo que se pueda abordar solo policialmente, judicialmente o políticamente. "Tiene que ser un conjunto, una sinergia completa de lo que hay a nivel social, policial, judicial, institucional y civil", defiende, enfatizando este último aspecto, pues "esto se genera porque hay unos consumidores y el consumidor también es parte de este problema".

En este sentido, Gayol señala cómo puede parecer que el consumo "en mi casa o en fiestas" no tiene consecuencias "y sí las tiene". "Y si enlazamos el causa-efecto del inicio hasta el final y vemos todo lo que hay y el sufrimiento y las vidas que quedan por el camino, quizás alguien cambia de actitud", expresa.

"Yo creo que ya en 2026 el público en general es adulto y necesita historias verídicas como la que estamos contando en este documental, en esta serie", expone Gayol, hablando del valor de una producción como 'Pelayo. Más allá del límite'. "Es necesario que la gente conozca de primera mano lo que está sucediendo para que tenga una opinión clara y una opinión que no sea polarizada, que sea la verdad", añade, opinando que "un público adulto, sensato e inteligente necesita historias como la que hemos hecho".

De los creadores de 'G.E.O. Más allá del límite', serie documental de 2021, 'Pelayo. Más allá del límite' es una producción de Buendía Estudios, dirigida por David Miralles, que firma el guion junto a Javier Llanos. Jorge Pérez Vega e Ignacio Corrales se encargan de la producción ejecutiva.

