La película de BLACKPINK en Netflix ya tiene fecha de estreno

Netflix ya ha puesto fecha a BLACKPINK: Light Up the Sky, documental sobre el grupo de k-pop que incluye los entresijos de su celebrada actuación en el festival Coachella en 2019. La producción se lanzará el 14 de octubre.

"Dirigida por Caroline Suh, directora de la serie documental de Netflix Sal, grasa, ácido, calor, y producida por RadicalMedia, la película intercala entrevistas exclusivas con imágenes nunca antes vistas de los miembros de BLACKPINK, Jisoo, Jennie, Rose y Lisa, desde sus inicios hasta la sensación global que son hoy", reveló Netflix en un comunicado recogido por ComicBook.com

"Los espectadores podrán ver por primera vez el proceso de grabación del próximo álbum de la banda, que narra los altibajos de ser un ídolo de K-pop, y muestra el increíble talento de cada miembro que, cuando se combina, crea el ADN excepcionalmente pionero de BLACKPINK. La película culmina con su histórica actuación en Coachella 2019, donde BLACKPINK fue el primer grupo de chicas de k-pop en subirse al escenario", agregó.

"Estamos ansiosas por compartir nuestras historias personales con los fans de todo el mundo a través de Netflix. Esperamos que esta película traiga alegría y luz a los espectadores y que disfruten viendo nuestro viaje juntos en la pantalla durante los últimos cuatro años", añadió el grupo.

La banda ha lanzado recientemente Ice Cream, colaboración con Selena Gomez y segundo sencillo de su próximo álbum, titulado Blackpink: The Album y que saldrá a la venta el 2 de octubre. La formación coreana debutó en 2018 con Blackpink In Your Area y en 2019 publicó Kill This Love. El primer single de su nuevo disco, How You Like That, se estrenó el 26 de junio y arrasó en YouTube, donde tiene actualmente más de 504 millones de visualizaciones.