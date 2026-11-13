La película de la Hermandad Matriz sobre la devoción rociera llega al Festival de Huelva

Archivo - Película documental 'Rocío. Toda luz de Ella es Venida' . - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE - Archivo

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Matriz de Almonte presentará su película documental 'Rocío. Toda luz de Ella es Venida' dentro de la programación de la quincuagésima segunda edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Será el próximo miércoles, 18 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Espacio Santa Fe y, un día después, la película se proyectará en Sevilla, en el Cine Cervantes. Ambas citas serán de acceso gratuito hasta completar aforo.

Según ha indicado la hermandad en una nota de prensa, la cita onubense permitirá acercar esta producción, dirigida por Carlos Valera, a uno de los principales escenarios culturales de la provincia, dentro de un festival de referencia para la cinematografía iberoamericana. El pase tendrá un aforo de 200 personas y se celebrará en el Espacio Santa Fe, situado en pleno centro de la capital, en el Paseo de Santa Fe, junto a la parroquia mayor de San Pedro.

El recorrido continuará al día siguiente, el jueves 19 de noviembre, en Sevilla, con una nueva proyección en el Cine Cervantes, a las 20,30 horas. Allí, previamente, la Hermandad Matriz presentará el libro 'Elogios de Agosto', que reúne las exaltaciones de la Venida de la Virgen pronunciadas por los periodistas Alberto García Reyes, en 2019, y Carlos Herrera Crusset, en 2026.

'Rocío. Toda luz de Ella es Venida', se estrenó en Almonte el pasado mes de septiembre, y es el tercer trabajo audiovisual producido por la Hermandad Matriz. Recorre la historia de la devoción rociera desde sus orígenes hasta su dimensión universal.

Buena parte del relato se construye a través de las voces de almonteños, que aportan recuerdos, experiencias y vivencias para contar El Rocío desde su propia identidad, con la Venida de la Virgen a Almonte como el principal hilo conductor de la película.

El documental combina investigación histórica, documentos de archivo, testimonios y recreación audiovisual para actualizar el relato sobre la historia de esta devoción.

La película forma parte de la apuesta de la Hermandad Matriz por el lenguaje audiovisual como "herramienta para difundir su historia, su patrimonio y la dimensión espiritual y cultural de la devoción rociera".