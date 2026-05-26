Pernambuco trae a España la esencia más auténtica de Brasil

Evento Pernambuco - CEDIDA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El estado brasileño de Pernambuco está llevando toda la energía, cultura y diversidad del nordeste de Brasil a España y Portugal con una serie de roadshows y encuentros promocionales que buscan acercar el destino al mercado europeo. Las acciones, realizadas en ciudades estratégicas con conexión aérea directa hacia Recife, presentan una región que va mucho más allá de las tradicionales postales de sol y playa.

En Madrid, uno de los principales puntos de esta gira internacional, conversamos con Diogo Beltrão, director de Turismo de Pernambuco, quien destacó la importancia de fortalecer la presencia del estado en Europa y mostrar la diversidad de experiencias que ofrece el destino.

“Estos eventos son fundamentales para acercar Pernambuco al público europeo y reforzar nuestra conexión con mercados estratégicos como España y Portugal”, afirmó.

La estrategia internacional del estado se centra especialmente en ciudades con conexión directa hacia Recife, capital de Pernambuco y una de las principales puertas de entrada al nordeste brasileño. Madrid ocupa un papel clave dentro de esta promoción gracias a los vuelos directos operados por Iberia y Azul Linhas Aéreas, facilitando el acceso de viajeros europeos al destino.

Pero Pernambuco quiere mostrarse como mucho más que un destino de playa. Aunque lugares como Porto de Galinhas y Fernando de Noronha son conocidos internacionalmente por sus paisajes paradisíacos y aguas cristalinas, el estado apuesta también por el turismo cultural, gastronómico e histórico.

Recife combina modernidad, tradición y una intensa vida cultural, mientras que Olinda destaca por su arquitectura colonial, sus calles coloridas y su ambiente artístico. La gastronomía pernambucana, marcada por influencias africanas, indígenas y portuguesas, es otro de los grandes atractivos del destino.

Además, Pernambuco presume de tener uno de los carnavales más auténticos y culturales de Brasil. Ritmos como el frevo y el maracatu convierten las calles en una celebración llena de música, identidad y tradición popular.

Con esta gira promocional por España y Portugal, Pernambuco busca consolidarse como uno de los destinos más completos y vibrantes de Brasil para el viajero europeo, combinando playas paradisíacas, cultura, historia y experiencias auténticas durante todo el año.