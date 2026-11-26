Archivo - Logotipo de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Lima, capital de Perú, ha expresado formalmente su apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, un respaldo que se enmarca en el proceso de hermanamiento que ambas ciudades están desarrollando y que permitirá reforzar los históricos vínculos culturales entre España y Perú.

El respaldo se ha materializado a través de la firma del Manifiesto de Adhesión a la candidatura de Cáceres 2031, después de que el alcalde cacereño, Rafael Mateos, trasladara formalmente esta invitación al alcalde de Lima, Renzo Andrés Reggiardo Barreto.

La adhesión ha quedado rubricada por la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola María Morales Castillo, en representación de la institución municipal, sumándose así al proyecto cultural con el que Cáceres aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Mateos ha mostrado su orgullo por que "una ciudad de la envergadura de Lima, en Perú, se haya sumado al proyecto de Cáceres como ciudad finalista para ser Capital Europea de la Cultura". "Es un paso más hacia el hermanamiento entre ambas ciudades en el que estamos trabajando en muy buena sintonía y sobre todo una oportunidad única para que Cáceres estreche lazos con Hispanoamérica", ha dicho.

PROCESO DE HERMANAMIENTO

Este respaldo se suma al trabajo que están desarrollando el Ayuntamiento de Cáceres y la Municipalidad Metropolitana de Lima para formalizar el hermanamiento entre ambas ciudades. El proceso se encuentra muy avanzado en las dos administraciones y cuenta ya con un borrador de acuerdo consensuado que establece las bases de una colaboración estable en torno a la historia, el patrimonio y la cultura compartidos.

La relación entre ambas ciudades tiene importantes puntos de conexión. Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, mientras que Lima recibió este reconocimiento en 1991.

El borrador del acuerdo de hermanamiento contempla el intercambio de experiencias en la conservación y gestión de los centros históricos, el desarrollo de investigaciones sobre los vínculos históricos, arquitectónicos y culturales entre ambas ciudades, la colaboración entre estudiantes y académicos y la organización de exposiciones, encuentros y actividades culturales. También recoge el compromiso de impulsar acciones de intercambio cultural de manera anual y permanente.

Uno de los vínculos históricos más significativos entre Cáceres y Lima tiene nombre propio: Francisco de Godoy. Nacido en Cáceres en el siglo XVI, participó en la conquista del Perú junto a Francisco Pizarro y desempeñó responsabilidades de gobierno en Lima, donde llegó a ser alcalde. Tras regresar a su ciudad natal, mandó construir el palacio que lleva su nombre, uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura renacentista cacereña.

El Palacio de Godoy, levantado a partir de 1548 junto a la iglesia de Santiago, representa así un testimonio arquitectónico de la conexión histórica entre Cáceres y Perú. Su reciente rehabilitación y transformación en un establecimiento hotelero de cinco estrellas por parte de una empresa peruana ha permitido recuperar este edificio del siglo XVI y darle una nueva vida, convirtiéndolo también en un símbolo de los vínculos empresariales, culturales y turísticos entre ambas orillas del Atlántico.

La recuperación de este emblemático inmueble representa, además, una forma de proyectar hacia el futuro una historia compartida que se remonta a cinco siglos atrás. Un puente entre Cáceres e Hispanoamérica que encuentra ahora una nueva dimensión a través del respaldo de Lima a la candidatura cultural cacereña y del proceso de hermanamiento entre ambas ciudades.

La adhesión de Lima refuerza así la dimensión internacional de una candidatura que aspira a situar a Cáceres en el centro del diálogo cultural europeo en 2031, poniendo en valor su patrimonio, su capacidad de cooperación y su vocación de conectar territorios y culturas.