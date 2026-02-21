El CEIP San Gregorio de Guareña y el IE José Antonio Encinas de Trujillo en Perú ganan el concurso Extremestiza Podcast

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha comunicado por videollamada la noticia a los estudiantes ganadores del concurso - JUNTA DE EXTREMADURA

El CEIP San Gregorio de Guareña, con 'Extremadura y Jauja, un puente de sabores' y el IE José Antonio Encinas de Trujillo (Perú), con 'Un puente sonoro entre Extremadura e Iberoamérica', han ganado la primera edición del concurso Extremestiza Podcast.

En total, para esta acción enmarcada en el área de Educación de la Estrategia Extremestiza la Junta, la Fundación Extremeña de la Cultura ha recibido 24 trabajos radiofónicos para esta edición, en la que han participado estudiantes de la comunidad educativa extremeña y del país andino.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha trasladado personalmente las felicitaciones a los premiados en una videoconferencia, ha señalado la Junta en nota de prensa este sábado.

Los ganadores disfrutarán de un viaje cultural inmersivo desplazándose desde sus países de origen a la otra orilla, uniendo así lazos educativos y culturales entre Extremadura y Perú.

Los otros centros peruanos que han quedado finalistas, ambos en Trujillo (Perú), son el Colegio San Luis, primer accésit por el podcast 'Una historia de sabores compartidos'; y el I.E.P. Hermanos Blanco, segundo accésit con 'Sabores que cruzan fronteras'.

De la parte extremeña, el Colegio Sagrado Corazón, de Don Benito, también ha obtenido otro accésit con 'Comer mestizo: Extremadura y Perú en la misma mesa'.

El jurado ha reconocido estos podcasts por el nivel de creatividad y originalidad, el enfoque narrativo, el tratamiento del concepto de mestizaje, así como por el empleo de recursos sonoros, unido a la calidad para hacer llegar los mensajes y la investigación realizada sobre la gastronomía mestiza.

Las personas que han integrado el jurado son Sol de la Quadra-Salcedo, especialista y divulgadora; Elfy Rojas Valdez, ministra consejera de la Embajada del Perú en España; Carlos Gustavo Ballón, regidor de la Municipalidad de Lima; Alberto Herrera, comunicador y locutor de la Cope, y María del Pilar Gómez-Cardoso, responsable del programa Radio Edu.