Falleció el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Perú.- Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

PERÚ, 10 Mar (EUROPA PRESS)

La literatura peruana está de luto tras la partida de uno de sus más grandes representantes, Alfredo Bryce Echenique, quien falleció a los 87 años, confirmó la Casa de la Literatura Peruana. Con una prolífica carrera que abarcó desde la novela hasta el ensayo, pasando por cuentos y memorias, Bryce Echenique dejó un legado imborrable en el mundo de las letras latinoamericanas, influyendo en múltiples generaciones de lectores.

"Lamentamos profundamente su partida y expresamos nuestras condolencias a sus seres queridos y a la comunidad literaria que hoy pierde a uno de sus narradores más emblemáticos," manifestó la Casa de la Literatura Peruana. Entre sus obras más destacadas se encuentra 'Un mundo para Julius', que le valió el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', con el que ganó el Premio Planeta en 2002.

Además de estas, escribió títulos como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz'. En 2019, publicó 'Permiso para retirarme. Antimemorias III', libro que señaló su adiós a la literatura, reflejando su vida dedicada a "la literatura, la amistad y el amor".

Nacido en Lima en 1939, Bryce Echenique se convirtió en uno de los pilares de la literatura peruana y latinoamericana. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de San Marcos, donde más tarde obtendría su doctorado en Letras, en 1964 decidió trasladarse a Europa, etapa que marcó su vida personal y profesional, viviendo en países como Francia, Italia, Grecia, Alemania y finalmente España, donde residió en Madrid y Barcelona.

En su segunda patria, publicó numerosas obras bajo el sello Anagrama, incluyendo novelas, volúmenes de antimemorias y recopilaciones de ensayos y artículos. Su contribución a la literature no solo se limitó a la escritura, sino que, durante toda su carrera, compaginó la enseñanza universitaria con su pasión literaria.

Alfredo Bryce Echenique, cuya obra se caracterizó por una mirada lúcida pero feraz hacia su tierra natal, deja un vacío en el panorama literario que difícilmente será llenado. Su partida cierra un capítulo importante en la narrativa latinoamericana, pero su legado seguirá inspirando a futuras generaciones.