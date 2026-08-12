Perú.- Grupos folclóricos de Perú, Tahití, Andalucía y Aragón, protagonistas del Festifalk 2026 de Alcalá de la Selva (Teruel)

Grupo folclórico de Perú. - FESTIFALK

ALCALÁ DE LA SELVA (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Folklore de Alcalá de la Selva (Teruel) ha concluido la primera parte de esta XXXIV edición, 'Folk en Festifalk' y, a partir de este jueves, 13 de agosto, abre sus puertas al mundo al recibir a grupos de Perú, Tahití, Andalucía y Aragón, que actuarán en los municipios de Alcalá de la Selva, Albarracín, Calamocha, Celadas, Cella, Monreal del Campo, Mosqueruela y Santa Eulalia del Campo.

"Esta edición nos va a permitir conocer tradiciones artísticas muy distintas desde Perú a la Polinesia francesa sin movernos de la provincia de Teruel", ha indicado el director de Festifalk, Jesús Sánchez, quien ha asegurado que "este es uno de los atractivos que el Festival Internacional de Folklore de Alcalá de la Selva nos ha facilitado desde su creación".

La programación de este jueves incluye las actuaciones del grupo cordobés San Rafael-Alcaria, en Albarracín; Hei Show Tahití Ori, en Cella; y Señor Perú-Herencia Viva, en Santa Eulalia del Campo.

Alcalá de la Selva, como epicentro del festival, acogerá el viernes, a las 22.30 horas, en su Pabellón Polideportivo, la actuación del grupo turolense BureArte y de los tahitianos.

El viernes tendrá Alcalá de la Selva como centro del festival con la actuación de BureArte, de Teruel y "Hei Show Tahití 'Ori', a las 22.30, en el Pabellón Polideportivo de la localidad anfitriona. Paralelamente, el grupo cordobés y el peruano estarán en Mosqueruela y Celadas, respectivamente.

El festival continuará el sábado a mediodía, en Alcalá de la Selva con el 'Vermú en la plaza' en el que actuará el trío musical Diego Meléndez, en la plaza del Ayuntamiento. Por la tarde, todos los grupos participarán en el desfile por las calles de la localidad, a las 19.00 horas.

Por la noche, a las 22.30 horas, el Pabellón Polideportivo acogerá la última gala con la actuación del grupo 'Señor Perú - Herencia Viva', de Perú y 'San Rafael - Alcaria', de Córdoba.

El programa previsto el domingo, 16 de agosto, cumplirá con la tradición de la Misa de las Comunidades y Acto por la Paz, en la iglesia parroquial de Alcalá, como último acto en la localidad.

Por la noche Albarracín, Monreal del Campo y Mosqueruela recibirán a los grupos de Tahití, Córdoba y Perú. Festifalk 2026 concluirá el lunes, 17 de agosto, en Calamocha con el grupo de la Polinesia francesa.