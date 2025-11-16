El Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujilo expone la muestra 'Elogio de la sombra' de Fernando de Szyszlo

Exposición 'Elogio de la sombra' de Fernando de Szyszlo - FUNDACIÓN OBRA PÍA DE LOS PIZARRO

TRUJILLO (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

El Palacio de los Barrantes-Cervantes de la localidad cacereña de Trujillo ofrece durante estos días la exposición 'Elogio de la sombra', del pintor peruano Fernando de Szyszlo (1925-2017).

Una exposición en la que Szyszlo "explora la potencia simbólica de la luz y la oscuridad, donde la sombra se convierte no sólo en un elemento visual, sino en una presencia poética que alude a lo ancestral y a lo sagrado", señala la Fundación Obra Pía de los Pizarro en nota de prensa.

La exposición reúne una selección de obras que permite recorrer parte de la producción del pintor peruano con grabados realizados entre 1950 y 2014, ya que aunque Szyszlo no se consideraba grabador, esta técnica acompañó su desarrollo artístico en paralelo a la pintura.

Su proceso creativo refleja "una búsqueda constante, marcada por la exigencia, la exploración formal y la fidelidad a una visión espiritual del arte", señala.

La exposición 'Elogio de la sombra' podrá visitarse hasta el 5 de enero de 2026 de jueves a sábado, en horario de 12,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 horas, y los domingos sólo por la mañana, con entrada gratuita.

Cabe destacar que la exposición está organizada por la Embajada del Perú en España y el Palacio de los Barrantes-Cervantes, con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.