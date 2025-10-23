El PP defiende la independencia de la RAE frente a la "injerencia" y la "colonización ideológica" del Gobierno

El director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Español (ASALE), Santiago Muñoz Machado (izquierda) y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (derecha) - EUROPA PRESS

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha manifestado su apoyo a la independencia de la RAE frente a la "injerencia y colonización ideológica" del Gobierno por el ataque "injusto" del Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Arequipa (Perú).

"La Real Academia Española, institución cultural independiente de profundo arraigo social y prestigio internacional, ha sido atacada injustamente desde una institución pública como es el Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. No se trata de una discrepancia técnica ni de una salida de tono personal. Es una injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español", ha señalado la formación en un comunicado.

Los populares señalan que lo sucedido no representa un hecho aislado, sino "una tendencia", y advierten que hay una estrategia que consiste en intervenir, homogeneizar y reescribir desde despachos políticos lo que debería protegerse con distancia, rigor y libertad. "Esta deriva debe frenarse", subrayan.

"Ayer fue la Real Academia de la Historia. Antes, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América, cuyos discursos museológicos fueron revisados por un comité político y politizado. Mañana podría ser la Biblioteca Nacional, cuya actuación cuestiona el propio Ministerio de Cultura", afirma el PP.

Los populares apuntan que la salvaguarda de la autonomía institucional es "más urgente que nunca" porque "no hay nada más dañino para la lengua que convertir su cuidado en un conflicto político". "Lo que está en juego es el principio de autonomía que permite a la cultura desarrollarse libremente, sin servidumbres ni tutelas", advierten.

Por último, aseguran que, en tiempos de "arrogancia" institucional, una cultura sometida y condicionada desde el poder es una cultura empobrecida, por lo que resaltan que se debe defender la lengua y las instituciones que la representan. "El Partido Popular dice no a la colonización ideológica de la cultura que promueve el Gobierno de España y, con especial torpeza, su Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores", apostilla la agrupación.