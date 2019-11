Perú.- La Virreina explora "el racismo institucional en Europa" en una de sus nuevas muestras

Publicado 22/11/2019 14:04:44 CET

El centro inaugurará este viernes 'Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos', de Daniela Ortiz

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Virreina Centre de la Imatge cierra el año con una apuesta que explora "el racismo institucional en Europa" en la exposición 'Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos', la primera revisión antológica de la artista peruana Daniela Ortiz, que reúne proyectos que ilustran la institucionalización de la violencia contra las personas migrantes.

Ortiz, que vive en Barcelona desde hace diez años, expondrá una selección de 31 trabajos realizados durante este periodo: desde los primeros en los que cuestiona el Día de la Hispanidad como "exaltación bélica y onomástica de la supremacía blanca", hasta un conjunto de proyectos que exploran la violencia institucional contra la población migrante.

"Estos trabajos surgen a partir de mi experiencia con la ley de extranjería y un racismo institucional que yo no me esperaba cuando llegué a Europa", ha explicado, además de asegurar que se tiene una imagen de Europa errónea, al creer que el racismo no forma parte de su sociedad.

Ortiz, que ha investigado todos aquellos procesos e instituciones que fundamentan el sistema de persecución, arrinconamiento y criminalización de personas racializadas, ha asegurado que varios de sus trabajos exploran también los "privilegios de la 'blanquitud' y las agresiones laborales de las clases altas a las trabajadores domésticas".

DOS EXPOSICIONES MÁS

El centro inaugurará otras dos exposiciones: una de ellas, titulada 'Sala Aixelà', homenajea el legado cultural de un establecimiento emblemático de la Rambla de Catalunya, que tuvo un papel importante en la reconstrucción de una modernidad interrumpida por la dictadura franquista y que constituyó un espacio pionero y muy significativo en términos culturales.

La otra, el 'Gabinete Voula Papaiannou', es la primera exposición en España que exhibe una selección de las obras de la fotógrafa griega Voula Papaiannou que documenta los preparativos de la II Guerra Mundial, la atención que recibieron las víctimas, la ocupación de Alemania e Italia, así como el bloqueo económico y la gran hambruna de 1941 y 1942.

Las tres exposiciones abrirán sus puertas al público este viernes por la tarde y se podrán visitar hasta el 16 de febrero de 2020.