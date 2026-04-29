El pianista, Claudio Constantini, y la violista, Dana Zemtsov, suben al escenario del Auditorio este jueves

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ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pianista, compositor y multiinstrumentalista nacido en Perú y residente en España, Claudio Constantini; junto a la violista nacida en Méjico D.F. y residente en numerosos países, Dana Zemtsov, suben al escenario del Auditorio de Zaragoza este jueves, 30 de abril.

Ofrecerán un concierto en el que interpretarán obras de Astor, Piazzola, Antonio Carlos Jobin y Johannes Brahms, entre otros, además de José Pablo Moncayo y un estreno del propio Constantini.

El concierto tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Luis Galve del Auditorio y las entradas se pueden adquirir en las taquillas y en la web 'https://entradas.ibercaja.es/compra/claudio-constantini-dana...'. El precio de las localidades es único a 25 euros que con los gastos de gestión sube a 27 euros.

TRAYECTORIAS

Dana Zemtsov es una de las solistas de viola más prometedoras de su generación. La revista Gramophone ha elogiado su interpretación por estar "tan perfectamente afinada, tan variada en color y con distancias tan considerables entre los intervalos de las notas, que uno podría pensar que suena más como una orquesta de cámara".

Actúa regularmente en salas como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmonía de San Petersburgo, la Ópera de Tel Aviv y el Carnegie Hall de Nueva York.

Ha interpretado música de cámara junto a Janine Jansen, Giovanni Sollima, Martin Frost, Anna Fedorova, Ilya Gringolts, Boris Berezovsky, entre muchos otros. Como solista, ha actuado con orquestas sinfónicas de Países Bajos, Italia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, México, Ucrania y Estonia, bajo la batuta de Leif Segerstam, Otto Tausk, Daniel Raiskin, Massimo Quarta, Marco Parisotto y Fabio Mechetti.

Es ganadora del primer premio en varios concursos en Luxemburgo, Italia, Austria, Alemania, Portugal y Países Bajos. Ha lanzado cinco álbumes aclamados por la crítica con Channel Classics Records junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia, el director Daniel Raiskin, la Orquesta Phion y el director Shizuo Z Kuwahara, así como repertorio de cámara con la pianista Anna Fedorova.

Nacida en 1992 en una familia de músicos recibe sus primeras lecciones de música de su abuela y de sus padres. Continua sus estudios con el virtuoso de la viola Michael Kugel. Enseña con frecuencia en festivales como Kuhmo, Stift Musical Encounters, el Conservatorio de Utrecht, el Festival de Prades, Cividale International Masterclasses y en la Davidsbündler Music Academy en La Haya.

Es directora artística del nuevo Festival de Música de Cámara 'Numina' en Gouda y coorganizadora y profesora en las Masterclasses de Viola Zemtsov en Hoeve, Países Bajos.

El compositor Claudio Constantini, que también toca el piano y el bandoneón crea una música que está entre la tradición clásica y la innovación contemporánea. Su carrera abarca prestigiosas salas de conciertos, colaboraciones orquestales y éxito viral en la era digital.

Formado en música clásica, Constantini ha actuado en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Wigmore Hall (Londres), el Teatro Real (Madrid), el Ravinia Festival (Chicago) y el Konzerthaus (Viena).

Su carrera como solista lo ha llevado a colaborar con destacadas orquestas, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta ADDA, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta de Extremadura y la Orquesta Estatal de Viena, entre muchas otras. Virtuoso tanto del piano como del bandoneón, transita con naturalidad entre la gran tradición de los clásicos como Bach o Beethoven, la pasión de Astor Piazzolla y el tango, o la elegancia de la música de cine y el jazz, ofreciendo interpretaciones tan emocionantes como refinadas.

VIRAL

En 2019, recibe una nominación al Latin Grammy por su álbum en solitario America, marcando un hito en su carrera como intérprete y compositor. En 2021, estrena su propio Concierto para Bandoneón y Orquesta, primero con la Orquesta Joven de Andalucía, posteriormente con la Orquesta Filarmónica de Málaga y, en 2023, con la Tacoma Symphony en Estados Unidos.

Esta obra es un claro testimonio de su capacidad para fusionar el virtuosismo clásico con una sensibilidad contemporánea. Si bien su base está en la música clásica, Constantini se ha consolidado rápidamente como una de las figuras más destacadas de la escena instrumental contemporánea y neoclásica.

Sus composiciones e interpretaciones han ganado un gran alcance en plataformas digitales, lo que ha llevado a un incremento del 400 por ciento en sus reproducciones en Spotify en 2024 y a una audiencia global en rápido crecimiento.

Varias de sus piezas originales se han vuelto virales en redes sociales, con múltiples audios en tendencia en Instagram y TikTok, y su música acumula millones de reproducciones. Con cerca de un millón de seguidores en distintas plataformas, es uno de los artistas instrumentales más influyentes de la actualidad, conectando profundamente con sus oyentes.