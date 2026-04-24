Pop rock latino en Las Tardes del Foro de Huelva con Javier de Rosario

El artista Javier de Rosario. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Tardes del Foro, el ciclo de actuaciones musicales de la Diputación de Huelva, regresan este viernes con el pop rock latino de Javier de Rosario. La cita, a las 21,00 horas, en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano, con entrada gratuita hasta llenar aforo Y bajo reserva en el siguiente enlace https://www.muelledelascarabelasentradas.com .

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el concierto brinda la oportunidad de disfrutar de un artista onubense que está consolidando su camino con paso firme. En un momento donde la música independiente vive un auge creativo, propuestas como la de Javier destacan por su honestidad, cercanía y sensibilidad. Una invitación a "un viaje sonoro íntimo, donde cada canción cuenta una historia y cada interpretación nace desde lo más profundo".

Javier de Rosario es un artista que construye su identidad "desde la emoción y la verdad". Con apenas dos años de trayectoria en su proyecto musical, el cantante onubense ha sabido posicionarse gracias a un estilo propio que combina "sensibilidad, letras profundas y una interpretación cargada de matices", han destacado.

Hasta la fecha ha presentado tres sencillos --'Toda mi paz', 'A dónde irás' y 'Volaré'-- que ya dejan entrever su universo artístico: canciones que hablan de vivencias personales, de búsquedas internas y de vínculos emocionales.

Ahora, se prepara para dar un paso más con el lanzamiento de su cuarto tema, 'Eterna', probablemente el más íntimo y significativo hasta el momento. Esta canción está dedicada a su tía abuela Cloti, figura clave en su vida, lo que añade una capa de profundidad y autenticidad que conecta directamente con el público.

En directo, su espectáculo combina temas propios con versiones cuidadosamente seleccionadas, interpretadas con "una sensibilidad que traspasa el escenario". No se trata solo de cantar, sino "de transmitir, de hacer sentir cada palabra y cada acorde". Lo acompañarán un equipo de músicos de "primer nivel" que elevan la experiencia: John Conde, a las guitarras y dirección musical; Juanma Ruiz, al bajo; Pablo Vázquez, en el teclado; Niurka, en los coros; y Lito Mánez, a la batería.