Post Malone y Jason Derulo actuarán en Rock in Río Brasil y Lisboa 2022

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rapero estadounidense Post Malone y el artista Jason Derulo actuarán en los festivales de Rock in Rio Brasil y Rock in Rio Lisboa 2022, según ha dado a conocer la organización.

Rock in Río Brasil tendrá lugar los 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022. En concreto, el 3 de septiembre de 2022, Río de Janeiro vibrará con música electrónica, pop, hip hop, rap y R&B con un cartel que arranca con artistas internacionales como Jason Derulo y Marshmello, así como Post Malone cerrando la noche del Main Stage.

Además, la edición europea, que tendrá lugar en Lisboa los días 18, 19, 25 y 26 de junio, ha anunciado la mayor parte de su cartel, donde actuarán Foo Fighters, The National, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Duran Duran, a-ha, Post Malone, Anitta y Jason Derulo, entre otros.

Jason Derulo debutó en 2009 con su sencillo 'Whatcha Say'. Entre sus éxitos se encuentran la canción 'Swalla', con los raperos Nicki Minaj y Ty Dolla $ign y 'Want You To Want Me', galardonada con certificados de platino. El artista, además de cantante, es actor, bailarín y compositor, y actualmente es uno de los nombres más destacados de la música en TikTok, con casi 50 millones de seguidores.

Asimismo, el productor norteamericano Marshmello sube al escenario de Rock in Rio para "electrificar al público" con sus composiciones y remixes. El artista revolucionó el mundo de la música en 2019, haciendo el primer show dentro de un juego, 'Fortnite'. En 2020, lanzó los éxitos 'Come &Go' con Juice WRLD, 'Be Kind' con Halsey, 'OK Not To Be OK' con Demi Lovato y 'Tongue Tied' con YUNGBLUD y Blackbear, todos consagrados en las diversas listas de Billboard. En 2021, Marshmello lanzó su cuarto álbum de estudio, 'Shockwave'.

Finalmente, en la cabeza de cartel de la noche, figura Post Malone, por primera vez en el escenario del Rock in Rio. El rapero de 26 años ha alcanzado la cima del Billboard Hot 100 cuatro veces con sencillos: 'Rockstar', 'Psycho', 'Sunflower' y 'Circles'.

En 2020, el artista fue el ganador de uno de los premios más prestigiosos de la música 'Billboard Music Awards' con nueve trofeos, incluyendo Artista del Año, Mejor Artista Masculino y Mejor Artista de Rap. A su vez, lanzó el sencillo 'Motley Crew' en julio de este año, que debutó en la cima de la lista Hot Rap Songs de Billboard, una marca que Malone alcanza por quinta vez en su carrera.