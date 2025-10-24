El PP busca en el Senado que el Gobierno promueva la declaración de los edificios de Gaudí como patrimonio de la UNESCO

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura en el Senado debatirá el próximo martes una iniciativa del PP en la que insta al Gobierno central a promover desde el Ministerio de Cultura que la UNESCO considere los edificios diseñados por el arquitecto catalán Antonio Gaudí como Patrimonio de la Humanidad.

En concreto, los 'populares' pretenden con esta moción --iniciativa no vinculante-- la promoción de los edificios del Capricho de Comillas en Cantabria, la casa Botines de León, el Palacio Episcopal de Astorga (Castilla y León) y el Portal Miralles y el Colegio de las Teresianas en Barcelona.

En el texto, recogido por Europa Press, el PP ha destacado la obra de Gaudí como una que "marca toda una época y un territorio" y reclama una "mayor dignidad" en las construcciones del escultor reusense como, según el PP, "sigue reclamando la sociedad civil en instituciones públicas y privadas".

Así, han justificado en la exposición de motivos esta consideración por parte del Gobierno al tratarse Gaudí de "uno de los mejores representantes del modernismo, marcado por la industrialización y el crecimiento de la burguesía, que rompe con la rigidez y el clasicismo anterior para desarrollar obras inspiradas en los sueños, la naturaleza y el movimiento".