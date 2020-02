Los Premios Yago se rinden al legado pop de Hombres G en la noche más canalla del cine español

Publicado 19/02/2020 16:46:04 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las imponentes actuaciones de Marta Nieto en 'Madre' y de María Rodríguez Soto en 'Los días que vendrán', 'El crack cero' de José Luis Garci, el buen hacer del irreductible reparto de 'Ventajas de viajar en tren' y el legado, cinematográfico y musical, de los Hombres G. Estas fueron las reivindicaciones que este año los siempre imprevisibles Premios Yago pusieron encima de la mesa.

Unos premios nacidos para reconocer aquellos trabajos repletos de calidad y arriesgados, que fueron ninguneados -o insuficiente reconocidos- por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y que este martes por la noche celebraron su sexta edición en la madrileña sala El Sol y que volvieron a contar con el cada año más atinado Luis Fabra como maestro ceremonias.

La gala arrancó, como no podía ser de otra forma, con un homenaje musical a los legendarios Hombres G, premio Yago de Honor en esta edición. Un número musical perpetrado por el propio Fabra que adaptó algunos de los éxitos de la banda, como 'Temblando' o 'Voy a pasármelo bien' para radiografiar el panorama cinematográfico español y, en bañador, dejar una vez más claras y diáfanas las tunantes intenciones de los premios más canallas del cine español.

RECUERDO A MANUEL SUMMERS

Tras destacar que este Yago de Honor es en realidad un reconocimiento al legado de su padre, Manuel Summers, director de ambos filmes, al recoger el premio David Summers, vocalista del grupo, recordó que tanto 'Sufre mamón' (1987) como Suéltate el pelo (1988) fueron "un taquillazo enorme" y que "la gente acudía al cine en masa". Y lo cierto es que la memoria no le traiciona, 'Sufre mamón' fue la película española más taquillera de 1987.

"Todavía siguen poniéndolas en televisión y siguen teniendo audencia, lo que significa que su mensaje sigue intacto", proclamó el vocalista de Hombres G que estuvo acompañado por otros dos miembros del grupo, Javier Molina y Rafael Gutiérrez, y que aseguró "el buen rollo, la amistad, el amor y la música es una mezcla que siempre funciona y que siempre seguirá funcionando". "Muchas gracias por este premio, a nosotros nos dan muy pocos premios y nos sentimos muy honraros de verdad", concluyó entre los aplausos de un público entregado a una causa, la de hacer justicia en el cine español, que no en vano estaba patrocinada un año más por Hendrick's Gin.

Al escenario también subió María Rodríguez Soto, ganadora del Yago para el no nominado que subió a recoger su premio acompañada de la productora de 'Los días que vendrán', María Zamora. La actriz agradeció el premio asegurando que "sabía que había sido decidido entre gin tonics, y eso me representa".

La gran ausente de la noche fue Marta Nieto ganadora del Yago Impepinable, un galardón que reconoce a aquellos que habiendo sido nominados por la Academia finalmente no se hicieron con ningún premio, por su papel en 'Madre'. En su lugar subió a recoger el galardón Isabel Peña, guionista de la película de Rodrigo Sorogoyen que leyó un mensaje de la premiada.

Otra de las premiadas de la noche fue 'El crack cero', el último trabajo de José Luis Garci, que se alzó con el Yago al Éxito Menos Comercial. Un premio que fue entregado por Leo Harlem, embajador de la película 'Padre no hay más que uno' de Santiago Segura, el filme más taquillera del año, y que recogió Carlos Santos, protagonista de 'El crack cero' que agradeció el premio junto a todo el equipo de la película y lo dedicaron al propio Garci y al periodista recientemente fallecido David Gistau.

El Yago al No Reconocido, un galardón destinado a aquellos profesionales que no puedan estar nominados a un Goya porque no exista una candidatura que reconozca su labor, recayó este año en las directoras de comunicación Nieves Peñuelas y Elena Vázquez. Las que fueran directora y coordinadora de prensa, respectivamente, de 20th Century Fox España, vivieron la noche arropadas por sus compañeros de profesión y agradecieron el premio al jurado, formado en su mayoría por profesionales de la comunicación, con el que tantas horas de vuelo han compartido en la aventura de llevar el cine al público.

El último, pero no menos importante, premio de la noche fue para el reparto 'Ventajas de viajar en tren', que se alzó con el Yago al Mejor Grupo de Irreductibles. Pilar Castro, Ernesto Alterio o Javier Botet son algunos de los inigualables actores que hicieron de este inclasificable film uno de los títulos más sorprendes del cine español reciente. Y ahí estuvieron muchas de sus estrellas, con su director Aritz Moreno a la cabeza, para recibir un justo reconocimiento en la gala más insólita de la temporada de premios creados por Santiago Alverú.