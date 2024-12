Se presentan las Crónicas de la España feroz: la oda a la prensa libre de David Felipe Arranz

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Casino de Gran Vía y la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España acogieron la puesta de largo de las Crónicas de la España feroz (Pigmalión) del filólogo, periodista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, David Felipe Arranz, al que acompañaron el presidente de la Federación Juan Ignacio Ocaña, el escritor y periodista de Radio Clásica-RNE Martín Llade y la criminóloga y periodista de Mediaset Carmen Corazzini.

Se trata de una recopilación de artículos publicados en varias cabeceras de los últimos años, que han visto la luz en un mundo digital que gira cada vez más deprisa y que Arranz le parece cada vez más extraño, y que se corresponden a la incierta era de la pospandemia, en estos días de ruido, dureza y confusión. Por encima de los políticos feroces se destacan unos cuantos retratos de compañeros de vida y cultura, de ayer y de hoy, muy cercanos al autor.

Carmen Corazzini abrió la mesa refiriéndose al estilo del autor, con quien trabajó varios años haciendo cultura en Non Stop People, canal juvenil ya desaparecido de Movistar Plus: "Hablamos de la España feroz, pero la manera de escribir de David Felipe yo creo que tiene bastante de feroz, de rasguño, de algún pellizquito por allí y por allá, pero siempre desde la elegancia y el respeto". Para Corazzini, el volumen es un libro "lleno de historias y de historia, y también lleno de humanidad porque podemos ver todas las generaciones y los pensamientos a nivel filosófico, político y social de esta España no solo feroz, sino la que vivimos".

Recopilación del reciente paisaje español

Juan Ignacio Ocaña comentó que se trata de una compilación de un buen montón de artículos que han ido definiendo el paisaje español tal cual lo ha interpretado Arranz y tal cual lo ha visto, "un recorrido por estos últimos años de esta España a la que el autor califica de feroz y que nos lleva por un camino que, de momento, es impredecible porque no sabemos exactamente cómo va a terminar esto". Por otro lado, comentó interesante cómo a nivel autorial el libro es un repaso a posteriori para comprobar si ha acertado o no de pleno con el paisaje que ha dibujado.

Después, Martín Llade estuvo de acuerdo en calificar la sociedad española de feroz, "por cuanto nuestro sentido del humor se basa en reírse de las desgracias de los demás, pensemos por ejemplo en el Lazarillo de Tormes, cuyo protagonista cuanto más hambre pasaba y más lo molían a palos, más divertido le resultaba al lector, igual que a don Quijote y a Sancho Panza les hacían lo mismo". Apuntó que los españoles tenemos un sentido de apiadarnos de los demás después de que hayan sufrido, "porque si no, no podemos sentirnos buenas personas demostrando la piedad que nos inspiran". Con respecto al escenario político, Martín Llade explicó que el escenario de las dos Españas es más bien de las seis o siete, pero se nota la polarización, muy parecida a la argentina, "pero la nuestra es más artesanal e incluso nos sentimos a gusto siendo así".

El periodismo: un ejercicio de libertad y memoria

Por último, Arranz explicó que ve interesante recoger los materiales periodísticos de proveniencia online, especialmente si se publican en diarios digitales, por la potencial efimeridad de los mismos: "todo se lo lleva el viento online" argumentó, "y lo que uno ha escrito y trabajado puede esfumarse por distintos motivos y desaparecer, algo que ya me ha ocurrido, porque el ritmo de la vida es hoy tan salvaje, tan frenético y progresivamente acelerado, estamos tan inmersos en esta vorágine tecnológica, que nos fagocita a cada instante sin darnos cuenta". Por otro lado, reconoció que publicar artículos es un ejercicio de libertad absoluta y de memoria, "para que no se nos olviden las cosas, incluso a nosotros mismos", y que mantenía una relación de amor-odio con el universo online, "porque seguimos necesitando los formatos físicos y analógicos, aunque utilizamos las herramientas del mundo digital". Por último, explicó que el libro aborda una visión crítica del sistema político actual, pero sin demasiada acritud, "sin hacer sangre, con mucho sentido del humor, compasión y rigor periodístico: no creo que el dato mate el relato como dicen algunos colegas para mi espanto, sino que el dato es esencial en el relato periodístico y lo enriquece y aporta verdad".

A la concurrida presentación acompañaron al autor destacadas personalidades del mundo de la cultura, las artes, la universidad y el periodismo como Pedro Ruiz, Ignacio Amestoy, Esperanza d'Ors, Javier Dotú, Ilia Galán, David Cobos, José Vicente García Santamaría, Alicia Montesquiu, Javier Algarra, Javier Iriarte, Eva Aladro, Alfonso Cavallé, Alberto Barciela, Nacho Valbuena, Rafael Cordero, José Manuel Fernández López, etc.