Presentan en el Festival de Huelva la película chilena 'El pa(de)ciente' que reflexiona sobre el sistema de salud

HUELVA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película chilena 'El pa(de)ciente' llega al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano dentro de la Sección Oficial de Largometrajes. Su directora, Constanza Fernández, ha presentado este jueves la cinta en Huelva, acompañada por el productor de la película, Roberto Doveris.

'El pa(de)ciente' gira en torno a la historia del doctor Sergio Graf, quien debe enfrentarse al sistema de salud desde la vereda del frente, la del paciente, tras ser diagnosticado con un síndrome que le paraliza progresivamente todo el cuerpo.

Sergio luchará por jugar un rol activo en su sanación hasta finalmente darse por vencido ante el frío sistema hospitalario. Este es el viaje de su deterioro corporal, de la pérdida de sus seguridades y la oportunidad de reconciliarse con su entorno más cercano: la familia.

La directora de la cinta explicó que la historia está basada en un libro en el que el prestigioso médico chileno Miguel Coto --muy cercano a ella al ser el abuelo de su hijo--, aprovechó el relato de la evolución de su enfermedad para hacer una crítica y llamar a la reflexión sobre el sistema de salud chileno y, por sus coincidencias, sobre la administración de salud de todo Occidente, poniendo de manifiesto la pérdida de la dignidad del ser humano con la deshumanización y tecnificación en la atención ante la enfermedad.

Constanza Fernández y Roberto Doveris se mostraron "muy felices" por la "conexión" del público de Huelva, lugar europeo elegido para el estreno de una película rodada antes de la pandemia y, por tanto, "premonitoria y muy actual", que aún no se ha estrenado en Chile, aunque la directora destacó la "enorme expectación" en su país ante la posibilidad de que la cinta pueda hacerse con el Colón de Oro y entrar en el palmarés del Festival, cosa que hace años que no sucede.

Constanza Fernández es economista y máster en literatura y guion. Su primera película, 'Mapa para conversar' (2012) obtuvo el premio a Mejor Director en SANFIC7 y fue una de las primeras películas LGBT en Chile que se vendieron a UK y USA. Su cortometraje 'No me pidas que no lo lamente' fue nominado a los Premios Pedro Sienna el año 2009.

Escribió el guión largometraje español 'De espaldas al mar' (2006) del director Guillermo Escalona. Desde su compañía Celosa Producciones desarrolla todo tipo de obras audiovisuales, festivales de música, obras de danza, teatro y publicaciones impresas.

'MATAR A LA BESTIA'

Agustina San Martín llega al Festival de Huelva con su ópera prima, 'Matar a la bestia' (Argentina/ Brasil/ Chile, 2021), un drama sobre el despertar sexual femenino, que apela directamente a los sentidos del espectador. La película compite por el Colón de Oro dentro de la Sección Oficial de Largometrajes.

Tras pasar por festivales como Cannes o Berlinale con sus cortometrajes 'No hay bestias' (2016), 'La prima sueca (2017)' o 'Monstruo dios' (2019), San Martín se estrena como realizadora de largometrajes con una película que aborda el peregrinaje de una adolescente, Emilia, que se mueve en el terreno lo real y el sueño, a través de la irrupción de la bestia como elemento mítico, en un relato cargado de misterio y erotismo, donde el tratamiento de la atmósfera juega un papel fundamental.

La joven Emilia (Tamara Rocca) llega al albergue de su tía Inés en la frontera entre Argentina y Brasil, en busca de su hermano perdido hace mucho tiempo. Su objetivo inicial, buscar a su hermano, se verá ampliado por su pleno despertar sexual tras su encuentro con otras mujeres en este viaje. En esta exuberante jungla, donde abundan los mitos y leyendas locales, una peligrosa bestia que se cree que es el espíritu de un hombre malvado que toma la forma de diferentes animales, parece estar deambulando. Emilia tendrá que enfrentarse a su pasado para matar a la bestia.

Agustina San Martín, que se conectó con el Festival desde Argentina, aseguró estar "muy honrada, emocionada y feliz" con la presencia de su película, "que ya viaja sola", en la muestra onubense, prometiendo no obstante su presencia en ediciones futuras.

Sobre su primer largometraje, destacó que representa todo un "viaje de autodescubrimiento personal donde obstáculos como el miedo y su superación te hacen aprender a habitar en el mundo".

La experimentada directora de cortometrajes reconoció que la realización de su primer largometraje, que no obstante fue su primer trabajo nacido hace nueve años, ha sido "toda una aventura, como intentar mover el barco a través de la selva, y por eso es algo que lleva tantos años". No obstante, se confesó "fascinada y emocionada con seguir haciendo películas", incluso anunció estar inmersa en un nuevo proyecto en este sentido.

Agustina San Martín (Buenos Aires, 1991) es realizadora audiovisual, guionista, directora de fotografía y colorista. Su primer cortometraje, 'No hay bestias', se estrenó en Cartagena; el segundo, 'La prima sueca', en Berlín. Con su tercer cortometraje, 'Monstruo Dios', San Martín tuvo su debut en Cannes, donde obtuvo la Mención Especial del Jurado.