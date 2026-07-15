Don Omar actuará en seis ciudades españolas en 2027 con su gira europea 'The Last King World Tour'

Archivo - El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones - CEDIDO POR COOK MUSIC FEST - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante puertorriqueño Don Omar ha anunciado este miércoles su regreso a los escenarios europeos en 2027 con su gira 'The Last King World Tour', que incluirá trece conciertos en el continente, seis de ellos en España, donde actuará en Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid, Málaga y Galicia.

El denominado 'Rey del Reguetón' arrancará la gira el 24 de junio en Zúrich (Suiza) y recorrerá también ciudades como La Haya (Países Bajos), Düsseldorf (Alemania), París (Francia), Milán y Nápoles (Italia) y Londres (Reino Unido), antes de desembarcar en España.

En concreto, el artista actuará el 8 de julio en Bilbao, el 10 de julio en Valencia, el 11 de julio en Murcia, el 15 de julio en Madrid, el 16 de julio en Málaga y el 18 de julio en Galicia.

La gira llega en un momento simbólico para el artista, coincidiendo con el 15 aniversario de 'Danza Kuduro', un tema que, según destaca su agencia de representación, se ha consolidado como la canción latina con más reproducciones en Spotify y continúa situado en el Top 50 Global de la plataforma.

Considerado uno de los pioneros del reguetón, Don Omar se convirtió en una de las figuras clave en la expansión internacional del género desde comienzos de los años 2000. A lo largo de su trayectoria ha firmado éxitos como 'Dale Don Dale', 'Pobre Diabla', 'Salió el Sol', 'Bandoleros', 'Taboo', 'Danza Kuduro' o 'Hasta Abajo'.

'The Last King World Tour' contará con una producción de gran formato que repasará más de dos décadas de carrera del artista mediante un espectáculo con despliegue audiovisual y un repertorio integrado por algunos de sus mayores éxitos.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la venta de entradas, los paquetes VIP y las experiencias disponibles para cada una de las ciudades incluidas en la gira.