El Museu de la Música de Barcelona expone un archivo sobre la etapa de Pau Casals en Puerto Rico

Detalle de la exposición. - MUSEU DE LA MÚSICA

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Música de Barcelona acoge, hasta el 14 de febrero, la exposición 'Pau Casals a Puerto Rico. Un arxiu inèdit', que reconstruye los últimos 18 años de vida del música en la isla caribeña a través de un archivo inédito.

La muestra, comisariada por Vicent Minguet, presenta "por primera vez" los fondos de la Fundación Pau Casals y el Fideicomiso Pablo Casals de Puerto Rico, que permiten recorrer "los proyectos, las relaciones y los procesos de trabajo" del artista entre 1955 y 1973.

En Puerto Rico, Casals dirigió orquestas, compuso, impulsó proyectos e instituciones musicales y mantuvo su compromiso "con la paz y la cultura".

"MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA"

La directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester, ha apuntado que es un legado que "va mucho más allá de la música", y que permite entender la cultural y humana de aquellos años.

El director de la junta del Fideicomiso Pablo Casals de Puerto Rico, José Delannoy, ha asegurado que el valor del archivo radica en la calidad de los documentos: "Son fuentes primarias que conservan el orden original establecido por el maestro Casals y que, en muchos casos, incluyen anotaciones manuscritas suyas que permiten contextualizarlos y entender mejor su contenido".

El comisario de la exposición, Vicent Minguet, ha añadido que la muestra permite descubrir un Casals "todavía muy desconocido", con una dimensión cultural y diplomática extraordinaria.