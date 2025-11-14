Puerto Rico.- VÍDEO: Bad Bunny y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, triunfadores en los Latin Grammy

Archivo - Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl 2026 - RAMON ''TONITO'' ZAYAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT

España representada en los premios de Alejandro Sanz, Las Migas, Aitana y Raphael homenajeado como 'Persona del año 2025'

El puertorriqueño Bad Bunny, el artista más nominado de la noche, ha sido uno de los grandes triunfadores de la 26º Edición de los Latin Grammy al recibir cinco galardones (Mejor álbum del año; Mejor canción urbana; Mejor álbum de música urbana; Mejor interpretación de reguetón; y Mejor interpretación urbana), en una gala en la que ha empatado con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso y que ha tenido lugar en Las Vegas.

En su intervención, el autor de 'Debí Tirar Más Fotos' ha afirmado estar "agradecido" a su familia, a todas las personas que han contribuido y trabajado en este álbum y a la música: "amo la música, amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto".

"Son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo", ha agregado, antes de dedicar uno de los premios "a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica y especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar ni de ser ustedes".

Benito Antonio Martínez Ocasio ha asegurado que "nunca" prepara sus discursos, tras tener que subir al escenario hasta en cinco ocasiones para recoger los premios por su álbum y cancion homónima 'Debí Tirar Más Fotos'. "Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música", ha reivindicado.

Por su parte, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso ha cosechado seis premios Latin Grammy: Mejor vídeo musical corto y Mejor canción alternativa por 'Tetas'; Mejor vídeo musical lartgo y Mejor álbum alternativo por 'Papota' y Mejor canción pop con 'El día del amigo'.

También han destacado la colombiana Karol G, con el galardón a la Mejor canción del año por 'Si antes te hubiera conocido'; y Jorge Drexler (uruguayo) y la banda argentina Conociendo Rusia, que recogieron el premio a Mejor canción pop/rock por su tema conjunto 'Desastres fabulosos'.

La música española ha estado presente de la mano de Alejandro Sanz, que ha dado la sorpresa al recoger el premio por Mejor grabación del año con 'Palmeras en el jardín' --una categoría en la que Bad Bunny partía como favorito-- y a Mejor álbum pop contemporáneo. Asimismo Las Migas, que se han llevado el mismo premio en la categoría de música flamenca, y Aitana, por el diseño de su último disco, Cuarto Azul, en el que ha sido su primer Latin Grammy.

Raphael, homenajeado por la Academia como 'Persona del año 2025', ha actuado en la gala celebrada en Las Vegas.

