La comedia puertorriqueña, dirigida por Mariana M. Emmanuelli, llega al certamen con su directora, el productor Gabriel Ramírez y la actriz protagonista Gretza Merced Cruz, acompañados de otros miembros del equipo técnico y artístico - FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha acogido este martes, 18 de agosto, el estreno en España y en pantalla grande de 'Hasta que la celda nos separe', una comedia puertorriqueña dirigida por Mariana M. Emmanuelli que forma parte de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

La película ha llegado al certamen acompañada por su directora, el productor Gabriel Ramírez y la actriz protagonista, Gretza Merced Cruz, junto a otros miembros del equipo técnico y artístico.

La jornada ha combinado esta nueva propuesta cinematográfica con la tercera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes y con las actividades del Programa Matinal Infantil, que durante esta edición está llevando el festival a distintos municipios de la Comarca de Tarazona y El Moncayo.

CINE INFANTIL Y NUEVOS CORTOMETRAJES

El programa para los más pequeños ha llegado este martes a Litago y Trasmoz, después de las sesiones celebradas el lunes en Vierlas. Niños y niñas han podido disfrutar de una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

Las producciones abordan cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente, la alimentación saludable o la protección del patrimonio. El Programa Matinal Infantil continuará este miércoles en Añón de Moncayo, antes de trasladarse el jueves a Tarazona y el viernes a Grisel.

Por la tarde, el Teatro Bellas Artes ha acogido la tercera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, con siete nuevas propuestas: 'Quemar al padre', de Rafa Piqueras; 'Perros muerden', de Eva Vázquez de Reoyo; '¡Hasta enterrarlos!', de Marco Araujo; 'Mal de altura', de Carlos Cilleruelo y Adrián Pérez; 'Saldremos de esta', de Vargas Buendía; 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira, y 'La cámara', de Carlos Clavijo.

La sesión ha contado además con la presencia de representantes de varios equipos, entre ellos Rafa Piqueras Prieto, María José Miguel, Marco Araujo, Guillermo de Oliveira, el adiestrador canino Jaime Pou, Vargas Buendía, Javier Muga, Lola Bolaños, Sonia Escudero y Sandra Vaquerizo.

UNA COMEDIA SOBRE DELINCUENCIA, AMOR Y SEGUNDAS OPORTUNIDADES

El plato fuerte de la jornada ha sido 'Hasta que la celda nos separe', protagonizada por Gretza Merced Cruz, Andrés López-Alicea, Maximiliano Rivas, Manu Hernández y Eyra Agüero Joubert. La película cuenta la historia de Liza y Joseph, una pareja de criminales que quiere celebrar la boda de sus sueños, pero cuyo supuesto robo en una galería de arte desencadena una sucesión de atracos, persecuciones policiales, propuestas de matrimonio y situaciones inesperadas.

La película nació a partir de un cortometraje que Emmanuelli realizó junto a su hermano en 2015. Aquella primera historia, centrada en una pareja que secuestra a un sacerdote para poder casarse antes de que la policía los encuentre, tuvo recorrido internacional por festivales y terminó dando pie a la ampliación de la trama al formato de largometraje.

Para Emmanuelli, el salto al largo permitió conservar la comedia absurda de la propuesta original e incorporar cuestiones sociales y políticas de Puerto Rico, como las desigualdades sociales, los desplazamientos y la situación colonial de la isla. La directora ha defendido la capacidad de la comedia para abordar este tipo de asuntos y generar reflexión entre el público.

El productor Gabriel Ramírez ha destacado, por su parte, la importancia de presentar la película en Tarazona y establecer vínculos con otros territorios. Para Gretza Merced Cruz, que interpreta a Liza y afronta con esta película su primer papel protagonista en un largometraje, el proyecto supone además un momento especial, después de haber participado también en el cortometraje original.

EL FESTIVAL ENCARA SU ECUADOR

La proyección forma parte de la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, una de las principales novedades de esta vigésimo tercera edición, que está ampliando la presencia de producciones procedentes de distintos países y formas de entender el género.

El festival encara ya el ecuador de su programación. Este miércoles, el Programa Matinal Infantil llegará a Añón de Moncayo a las 11.00 horas, mientras que el Teatro Bellas Artes acogerá a las 18.30 horas la cuarta sesión de cortometrajes. A las 22.00 horas se proyectará 'No se requieren traducciones', una comedia mexicana dirigida por Rafael Altamira.

Además, la programación saldrá del Teatro Bellas Artes con el primer espectáculo del Off Festival. A las 00.30 horas, David Puerto llevará a La Siesta su propuesta 'Bien', que combina stand-up, improvisación, música y crowdwork, ampliando la oferta humorística del certamen más allá de las salas de cine.