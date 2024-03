El puertorriqueño Darell asegura que "nunca" le criticado por machista y que no falta al respeto: "Las mujeres me aman"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño de reggaetón y 'trap' Osvald Elías Castro Hernández, conocido como Darell, ha asegurado, que a él "nunca" le han afeado ser machista porque no falta el respeto "a nadie".

"Nunca. Al contrario, las mujeres me aman. Las mujeres dicen este es el 'symbol', me encanta él. Porque ven que uno tiene la voz así, bien varonil, es alto, ya yo gané. Porque no estoy faltando el respeto, yo estoy complaciendo a los oyentes. Son 18 millones de oyentes en Spotify que hay que darles música", ha concluido.

El artista, autor de canciones como 'Lollipop', que acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify, o 'Te boté', se encuentra haciendo una gira europea que le ha llevado a salas de Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla y que termina el 16 de marzo en Talavera de la Reina (Toledo).

Así, en sus canciones usa un lenguaje explícito en sus letras, lo que él considera que es "un estilo de vida" y "arte" que hay que respetar, y ha asegurado que "el mundo ya es explícito", por lo que si la cultura no lo es, "no vende".

"¿Qué tú crees que está pasando a las 12 de la noche cuando tú sales por ahí? Ya el mundo está así, eso se trata de la juventud, un estilo de vida, de una moda, de una cultura, la cual han durado años en tratar de censurar y no se va a poder. Y hoy en día están pasando cosas peores. Es arte y el arte hay que respetarlo", ha afirmado el artista.

Además, considera que es "un poquito peor" las escenas de sexo en películas que en la música, y asegura que "hay morbo de criticar lo explícito".

"El arte está en las películas, está en el cine. En las películas hay sexo, en las novelas hay sexo. En las novelas yo estoy viendo que se le ven las partes a las personas, eso es un poquito más peor que decir algo en una canción, ¿no? La gente se ha quedado con ese morbo de criticar lo explícito sin darse de cuenta que ya el mundo es explícito. Si no es explícito no vende, es una realidad", ha reflexionado Darell.

El artista, que ha colaborado con artistas españoles como C. Tangana, Omar Montes, Bad Gyal o JC Reyes y ha reconocido que España es un país que le "ha abierto muchas puertas" y asegura estar dispuesto a hacer "cualquier colaboración" para "sumar al movimiento de España en el reggaetón".

En ese sentido, Darell ha mostrado su respeto por Rosalía y los trabajos de este género musical que ella ha hecho porque le gusta "el color de su voz".

"Me gusta mucho lo que ella hace. Me gusta mucho el color de su voz y la manera en la que se desenlaza y se desplaza encima de un ritmo siendo una mujer. Lo veo bastante interesante. Entonces, mucho respeto, esas son mis palabras hacia la Rosalía. Me gusta su talento, me gusta su trabajo, me gusta cómo le meten", ha explicado el artista.

LA EXPANSIÓN DEL REGGAETÓN, "MANTIENE LA CULTURA VIVA"

Darell es originario de Puerto Rico, donde según él, "nació" el reggaetón y asegura que la expansión de este sonido y su uso en otros países le hace sentir "muy bien", porque es una forma de "mantener la cultura viva".

"Cuando Daddy Yankee y toda esta gente crearon el reggaetón, eso era lo que ellos querían, llevarlo al otro nivel, llevarlo al mundo. Pero nosotros nos sentimos muy, muy, muy bien en saber que nuestra música, ahora hay otros colegas a nivel mundial que nos están representando, la están usando y esa era la meta", ha asegurado Darell.