Rage Against the Machine anuncian gira por Norteamérica y Europa

Después de anunciar su reunión después de nueve años, Rage Against the Machine confirmaron una serie de primeras fechas en festivales estadounidenses como Coachella, Boston Calling y Firefly.

Ahora la banda completa su gira para este 2020 con anunciando nuevos conciertos tanto en Norteamérica como desvelando las primeras citas de su retorno a Europa.

En Norteamérica tocarán en pabellones a partir del 26 de marzo en El Paso y su periplo continuará durante los meses siguientes, incluyendo dos noches consecutivas en agosto en el Madison Square Garden de Nueva York.

Desde allí darán el salto al viejo continente para presentarse en los festivales británicos de Leeds y Reading, el Rock En Seine francés, Electric Picnic de Irlanda y Lollapalooza Berlin. La guinda, dos recitales en pabellones de Praga y Cracovia.

Como dato curioso, todos los beneficios de los tres primeros conciertos en El Paso, Las Cruces y Glendale serán destinados a organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes. Del resto de fechas, una parte será para diversas asociaciones benéficas.

RAGE AGAINST THE MACHINE TOUR DATES

March 26 _ El Paso, TX @ Don Haskins Center

March 28 _ Las Cruces, NM @ Pan American Center

March 30 _ Glendale, AZ @ Gila River Arena

April 10 _ Indio, CA @ Coachella

April 17 _ Indio, CA @ Coachella

April 21 _ Oakland, CA @ Oakland Arena

April 25 _ Portland, OR @ Moda Center

April 28 _ Tacoma, WA @ Tacoma Dome

May 1 _ Vancouver, BC @ Pacific Coliseum at the PNE

May 3 _ Edmonton, AB @ Rogers Place

May 5 _ Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

May 7 _ Winnipeg, MB @ Bell MTS Place

May 9 _ Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center

May 11 _ Minneapolis, MN @ Target Center

May 14 _ Kansas City, MO @ Sprint Center

May 16 _ St. Louis, MO @ Enterprise Center

May 19 _ Chicago, IL @ United Center

May 23 _ Boston, MA @ Boston Calling

June 19 _ Dover, DE @ Firefly

July 10 _ East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre

July 13 _ Detroit, MI @ Little Caesars Arena

July 17 _ Ottawa, ON @ Ottawa Bluesfest

July 18 _ Festival d'Été de Québec @ Festival d'Été de Québec

July 21 _ Hamilton, ON @ FirstOntario Centre

July 23 _ Toronto, ON @ Scotiabank Arena

July 27 _ Buffalo, NY @ KeyBank Center

July 29 _ Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse

July 31 _ Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

August 2 _ Raleigh, NC @ PNC Arena

August 4 _ Washington DC @ Capital One Arena

August 7 _ Camden, NJ @ BB&T Pavilion

August 10 _ New York, NY @ Madison Square Garden

August 11 _ New York, NY @ Madison Square Garden

August 28 _ Leeds, UK @ Leeds Festival

August 30 _ Reading, UK @ Reading Festival

September 1 _ Paris, France @ Rock En Seine Festival

September 4 _ Stradbally Laois, Ireland @ Electric Picnic Festival

September 6 _ Berlin, Germany @ Lollapalooza Berlin Festival

September 8 _ Prague, Czech Republic @ O2 Arena

September 10 _ Krakow, Poland @ Tauron Arena