R.E.M. resurge en tiempos de coronavirus con 'It's the end of the world as we know it'

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del coronavirus ha reavivado el interés en la vieja canción de R.E.M. 'It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)', convertida ahora un himno por la situación de infección global.

Así las cossa, en la tarde del viernes la canción estaba en el puesto 73 de singles en iTunes, llegando al 64 el domingo y permaneciento este lunes aún más alto, en el 57.

Esto significa, básicamente, que 33 años después de su lanzamiento, la gente está descargando el clásico de R.E.M. al relacionarlo con la expansión del coronavirus y el hipotético fin del mundo.

'Es el fin del mundo como lo conocemos (y me siento bien)' fue el segundo single del álbum 'Document' de 1987 y originalmente logró el puesto 69 de la lista Billboard 100 de Estados Unidos.

En su letra, Michael Stipe canta sobre los peligros que pueden acabar con el mundo. La jovialidad de la música provoca un contraste ciertamente efectivo en estos tiempos de desconcierto generalizado.