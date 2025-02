El reparto de Cónclave "preocupado" por el estado del papa Francisco: "Deseamos que se recupere"

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Cónclave, filme que relata los entresijos de la elección del nuevo papa en el Vaticano, fue una de las grandes triunfadoras en la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés), llevándose el premio al mejor elenco. Dado el tema de la cinta y el crítico estado de salud actual del papa Francisco, los actores le desearon una pronta recuperación y señalaron cómo la situación dotaba de nueva actualidad a su película.

"Estamos muy, muy preocupados por nuestro papa", expresó Isabella Rossellini en una rueda de prensa virtual tras la victoria de Cónclave. "Amamos a este papa... papa Francesco, el papa Francisco. Le deseamos lo mejor. Deseamos que se recupere", añadió.

El sumo pontífice lleva ingresado en el hospital Gemilli de Roma 10 días, y el pasado sábado experimentaba un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado. Según las últimas informaciones del Vaticano, esta pasada noche "ha transcurrido bien".

"Sí, si muriese, habría un cónclave", señaló Rossellini. Y es que, debido al crítico estado del papa, la película dirigida por Edward Berger ha cobrado mayor actualidad, en tanto que aborda el proceso a puerta cerrada por el que se elige a la nueva cabeza visible de la Iglesia Católica. Y si bien no se sabe "exactamente lo que pasa durante un cónclave", tanto Rossellini como su compañero de reparto, Sergio Castellitto, apuntan que están un poco "más familiarizados" con el proceso por ser italianos.

"La película ha acabado siendo muy oportuna", observaba John Lithgow, explicando también que el "mundo" de la película es "muy entretenido porque se trata de una narración extraordinaria y de un organismo social que elige a un líder". "Y las elecciones se han convertido en un gran e importante tema de nuestro tiempo", razonó, mencionando las recientes elecciones alemanas como ejemplo.

"No puedes evitar ver Cónclave y no pensar en lo que ocurre cuando diferentes facciones se pelean entre sí intentando decidir quién es su líder", expresó Lithgow. "Ésa es una de las grandes razones por las que la gente está prestando atención a Cónclave, más allá del hecho de que es simplemente una película hermosa", argumentó.

Por su parte, Ralph Fiennes admitió no saber exactamente por qué el filme había resonado entre la audiencia. "Quizá haya ideas en la película sobre la integridad de un cargo electo, sobre la ambición y las estructuras de poder, sobre el valor de la fe", valoró.

El actor, que salió a recoger el premio junto a Lithgow, Rossellini y Castellitto, comenzó su discurso con un chascarrillo en referencia al tema del filme. "No he sido elegido para hablar... he sido designado para hablar en nombre de nuestro cónclave, nuestro elenco", bromeó al subir al escenario.