República Dominicana reconocerá en Madrid el talento y liderazgo

Premio Nacional de la Juventud 2027, el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a jóvenes que destacan por su talento, liderazgo, trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la sociedad. - Cedida

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS)

El Ministerio de la Juventud de la República Dominicana ha abierto el plazo de postulaciones para el Premio Nacional de la Juventud 2027, el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a jóvenes que destacan por su talento, liderazgo, trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la sociedad.

En esta nueva edición, la categoría Joven Dominicano en el Exterior busca poner en valor el esfuerzo y la dedicación de aquellos jóvenes que, desde distintos países, contribuyen con su trabajo, emprendimiento, formación y compromiso social a proyectar internacionalmente el talento de la República Dominicana.

La iniciativa pretende, además, visibilizar historias de superación, reconocer trayectorias ejemplares y fortalecer los vínculos entre la República Dominicana y las nuevas generaciones de dominicanos que desarrollan su vida personal y profesional fuera de sus fronteras.

Madrid acogerá el acto de reconocimiento el próximo 22 de enero de 2027, a las 18:00 horas, en una ceremonia dedicada a distinguir el talento y las aportaciones de la juventud dominicana residente en el exterior.

El Premio Nacional de la Juventud contempla entre los reconocimientos para los ganadores nacionales una estatuilla, certificado, dotación económica, ordenador portátil, anillo de oro y becas, entre otros incentivos.

Convocatoria abierta hasta el 15 de noviembre

Los jóvenes interesados en participar deberán completar el formulario oficial de postulación y presentar, en un único documento PDF, una fotografía tipo retrato, una carta de autopresentación en la que expliquen su trayectoria, experiencia migratoria, logros y contribuciones, así como un documento que acredite su nacionalidad dominicana o naturalización.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 15 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas de Santo Domingo.

Con esta convocatoria, el Ministerio de la Juventud reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento dominicano y con el fortalecimiento de los lazos entre el país y su diáspora, destacando el papel de los jóvenes como protagonistas del desarrollo, la innovación y la proyección internacional de la República Dominicana.

Formulario oficial de postulación: https://juventud.gob.do/inclusion-social-juvenil/premio-nacional-de-la-juventud-2027/formulario-pnj2027/