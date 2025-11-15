República Dominicana.- Santa Cruz de Tenerife presenta el cartel del Carnaval 2026, protagonizado por Celia Cruz

Celia Cruz protagoniza el cartel del Carnaval 2026, presentado ayer por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, presentó este viernes el cartel anunciador del Carnaval 2026 con una verbena en la calle de la Noria amenizada por la Orquesta Revelación y el cantante dominicano Manny Cruz. 'Es más bello vivir bailando' es el título de la propuesta de Héctor Expósito, ganadora tras obtener la mayor puntuación del sistema dual de votación otorgándole a su autor 12.000 euros de premio.

Tras felicitar públicamente al ganador, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado la movilización registrada en el portal municipal www.carnavaldetenerife.com", donde se emitieron casi 20.000 votos válidos en la consulta popular, según ha trasladado el consistorio capitalino en una nota de prensa.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, felicitó al ganador y al resto de artistas participantes, reconociendo que "la propuesta de Héctor Expósito, es de consenso", ya que contó con el respaldo del público y del jurado y fue "la que más gustó" en redes sociales. "Una obra que reúne todos los ingredientes para representar a nuestro carnaval en esta edición dedicada a los ritmos latinos".

Así, la calle de la Noria acogió desde las 20:30 horas un aperitivo del Carnaval 2026, que contó con las actuaciones en directo de la Orquesta Revelación, además de solistas de diferentes orquestas canarias y de Manny Cruz, que repasaron, durante las tres horas y media que duró el espectáculo, las diferentes canciones que son parte de la banda sonora del carnaval chicharrero y de los ritmos latinos.

SOBRE EL CARTEL GANADOR

El cartel ganador consiguió un 34,3% de los 19.886 votos emitidos a través del portal www.carnavaldetenerife.com, lo que supone 6.828 adhesiones que le aúpan como ganador con una puntuación total de 7,85 entre jurado y voto del público. Tras el ganador, Don Cartón pintado con 6398 votos, Desde bien lejitos vengo con 4411, El mismo latido con 1599 y Tumbao y son con 650 votos.

Durante la consulta popular, que se mantuvo abierta entre las 20:00 horas del 20 de octubre y las 23:59 horas del 30 de octubre, se permitió solamente un voto por dirección IP. A lo largo de todo el proceso, el sufragio se mantuvo ciego, esto es, sin referencias a los apoyos que fuesen recabando cada uno de los carteles.

La puntuación total de las otras cuatro obras preseleccionadas, incluyendo jurado y votación popular, fueron las siguientes: Don Cartón Pintao (6,57); El mismo latido (5,41); Desde bien lejitos vengo (4,93) y Tumbao y son (1,22).

El jurado profesional designado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estuvo compuesto por Alejandro Tosco, artista plástico y referente del arte contemporáneo; Patricia Delgado, artista gráfica especializada en grabado, ilustración y artes gráficas; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025; Leo Martínez, diseñador de moda y vestuario escénico, referente del Carnaval y la alta costura en Tenerife; Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026; Paula Álvarez, profesional de marketing y comunicación, también directora artística del Carnaval 2026, y Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del Carnaval 2026.