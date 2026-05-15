Arbancón revive este sábado la concesión del Título de Villa otorgado por Felipe V a la localidad en 1721

GUADALAJARA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Arbancón celebrará este sábado, 16 de mayo, la XXIV Jornada del Privilegio de Villa, una cita con la historia en la que la localidad rememorará la concesión del Título de Villa, otorgado por el rey Felipe V el 12 de agosto de 1721. A través de recreaciones históricas, animación de calle, música tradicional y actividades para todos los públicos, vecinos y visitantes volverán a trasladarse al siglo XVIII para recordar uno de los acontecimientos más importantes de la historia del municipio, el momento en el que Arbancón logró su independencia administrativa de la tierra del Ducado de Medinaceli.

La firma de la Real Cédula y Privilegio de Villa por parte de Felipe V supuso para Arbancón el inicio de una nueva etapa histórica, aunque aquella independencia tuvo un importante coste para los vecinos de la época, que tuvieron que afrontar distintos litigios y el pago de 390.000 maravedíes, entre otras cargas económicas, para lograr la separación, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Fue además el entonces alcalde de Arbancón, Bartolomé Hidalgo, quien impulsó las gestiones necesarias para conseguir el ansiado villazgo que permitió a la localidad convertirse oficialmente en Villa.

Con motivo de esta conmemoración, las calles y plazas de Arbancón volverán a ambientarse en el siglo XVIII con numerosas actividades dirigidas a todos los públicos. La programación incluirá mercado artesanal, pasacalles, música tradicional, personajes de época, talleres infantiles, exhibiciones de folklore, animación musical, teatro de calle y recreaciones históricas que representarán cómo Felipe V concedió el Título de Villa a los vecinos de Arbancón.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada será la representación de la entrega del Privilegio de Villa y el tradicional toque de campana tañida, recordando el instante en el que la localidad dejó de depender administrativamente de la tierra del Ducado de Medinaceli.

Además, durante todo el día podrán visitarse la iglesia de San Benito Abad y el Museo de Historia y Costumbres de Arbancón, donde se expondrán distintos documentos y elementos relacionados con la historia del municipio, y donde expondrá entre otros el documento de concesión del Titulo de Villa de 1721.

HISTORIA, TRADICIÓN Y CULTURA POPULAR

El alcalde de Arbancón, Gonzalo Bravo, ha señalado que esta jornada "permite mantener viva una parte fundamental de la historia de Arbancón y reconocer el esfuerzo que realizaron nuestros antepasados para conseguir la independencia de la localidad". Bravo también ha destacado "la implicación de asociaciones, vecinos y voluntarios para convertir nuevamente Arbancón en un espacio de encuentro en torno a la historia, las tradiciones y la cultura popular".

Desde primera hora de la mañana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una apretada programación, con Mercado Artesanal donde se podrán adquirir diferentes artículos de artesanía con más de una veintena de paradas con artesanos llegados desde diferentes puntos del país. La mañana se completará con exhibición de artesanía a cargo de la Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajara, talleres infantiles, pasacalles con gigantes, teatro de calle, exhibición de aves rapaces e incluso una pequeña muestra de coches clásicos que llenaran otras de las plazas de la Villa de Arbancón.

DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS Y ESPECTÁCULO

Para la hora de la comida, a base de viandas a la parrilla y migas serranas darán paso a una dinámica tarde donde la música tomará las calles a ritmo de tambores, además de una demostración de bailes tradicionales en una nueva edición de ArbanFolk con el grupo La Picota, animación callejera y espectáculo de danza aérea.

El aquelarre y espectáculo de fuego servirán de cierre de esta nueva edición de la Jornada del Privilegio de Villa, con la que Arbancón pone de relieve su historia pasada para continuar escribiendo la presente.