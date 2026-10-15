Rey Felipe.- Cultura.- El Rey preside el Patronato del Monestir de Poblet (Tarragona) con Illa, Urtasun, Llorca, Azcón y Prohens

El Rey, Illa, Urtasun, Llorca, Azcón y Prohens presiden la reunión del Patronato del Monasterio de Poblet - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

VIMBODÍ I POBLET (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la reunión del Patronato del Real Monestir de Poblet (Tarragona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la del Govern Balear, Marga Prohens.

También han asistido a la reunión, que ha empezado sobre las 11.10 horas, el abad de Poblet, Rafael Barruè; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y varios alcaldes de la zona, así como otras autoridades y miembros del Patronato.

Se trata de la primera reunión del Patronato, que se encarga de la gestión y conservación del monasterio, en 15 años --la última se celebró en 2011, bajo la presidencia de Artur Mas-- y esta coincide con el 35 aniversario de la declaración de Poblet como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.