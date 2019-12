Rey Felipe.- El 'Ninot' de Santiago Sierra, pendiente de su futuro casi un año después de su presencia en ARCO

Publicado 04/12/2019 12:39:21 CET

MADRID, 4 Dic.

La obra de Santiago Sierra y Eugenio Merino 'Ninot', una representación de cera del Rey Felipe VI de cuatro metros y medio que fue una de las atracciones de la pasada feria de ARCO, está todavía a la espera de comprador casi un año después e incluso podría ser quemada, tal y como ha señalado un portavoz del estudio del artista.

"La pieza continúa en el almacén y no se ha avanzado nada en este tema. Sabemos que tenemos que hacer algo pero no hay nada determinado y no sabemos si se quemará", ha explicado este mismo portavoz. 'Ninot' fue trasladada a la conclusión de la feria a un almacén de una empresa especializada para este tipo de piezas y desde entonces no se ha movido.

Precisamente, una de las complicaciones que se encontraron posibles compradores a la hora de negociar era la cláusula que establecían los artistas por la que la pieza se debía de quemar en el plazo de un año. "Los clientes quieren informarse y nosotros no tenemos prisa", señalaban entonces desde el estudio, remarcando que la venta no sería "inminente".

Pese a que ahora no se confirma si hay negociaciones abiertas en proceso, desde el estudio confirman que "sigue habiendo posibilidades de venta" y recuerdan que todavía tienen obras del artista de los años 90 sin vender.

Durante la celebración de ARCO, el estudio de Sierra ya adelantó ese interés de un coleccionista español por delante de otros que también preguntaron por la obra. "Ha habido interés de Europa y Sudamérica, pero este comprador está dispuesto a quemar la obra, algo que echaba para atrás a otros interesados", señalaba.

El precio de la obra de Sierra y Eugenio Merino es de 200.000 euros. El primer día de feria, todas las ofertas eran internacionales y una de mayor peso procedente de un museo panameño, tal y como confirmaban desde la galería italiana Prometeo, que albergó la pieza durante ARCO.

POLÉMICA EN ARCO

La pieza estuve en el centro de la polémica desde el día previo a la inauguración de la feria. La propia galerista de Prometeo, Ida Pisani, explicaba entonces que no quería "provocaciones" y que el arte "es libre", admitiendo que la quema --establecida en ese momento para después de la venta de la pieza-- sería algo "complejo".

La voluntad de Prometeo, tal y como comentaron a los medios, era que la quema se produjese "fuera de España", aunque, según reconocieron, ese deseo no figuraba en el contrato de compraventa.

El que fuera todavía director de ARCOmadrid, Carlos Urroz, también se pronunció sobre la obra y señaló que por el precio de venta de ese 'Ninot' se podían comprar "muchas cosas" en la feria. "Se trata de que todos los artistas tengan igualdad de oportunidades", destacaba Urroz, al tiempo que confesaba que le encantaría hablar "de otros artistas que no sean estos". "Pero por supuesto que cada uno haga lo que quiera", dijo.

Incluso políticos llegaron a hablar sobre la obra de Sierra y Merino, como fue el caso del diputado de Podemos, Rafael Mayoral, quien defendió que el arte es "libre" y pidio "respetar" que el Rey "pueda ser objeto de obra de arte".