Road trips que están conquistando a los viajeros latinoamericanos en Estados Unidos

Archivo - Grand Canyon del Colorado (Recurs) - LAURASAMAN/UNSPLAH - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Viajar por Estados Unidos ya no significa únicamente visitar una gran ciudad o un parque temático. Cada vez más viajeros latinoamericanos optan por recorrer el país por carretera, una alternativa que combina libertad, comodidad y la posibilidad de descubrir destinos que muchas veces quedan fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

Los road trips en USA se han convertido en una tendencia creciente entre quienes buscan vivir una experiencia diferente, creando su propio itinerario y disfrutando del viaje tanto como del destino. Desde las playas de Florida hasta los impresionantes paisajes del oeste estadounidense, recorrer Estados Unidos en automóvil permite conocer el país desde una perspectiva mucho más auténtica.

Empresas como Miles Car Rental permiten a los viajeros reservar su vehículo con anticipación, recogerlo al llegar a su destino y devolverlo en una ciudad diferente al finalizar el recorrido, una modalidad ideal para quienes desean disfrutar un auténtico road trip por Estados Unidos sin la necesidad de regresar al punto de partida.

¿Por qué cada vez más latinos eligen recorrer Estados Unidos en auto?

La flexibilidad es una de las principales razones. A diferencia de un itinerario basado en vuelos o transporte público, viajar en automóvil permite modificar la ruta sobre la marcha, hacer paradas espontáneas y descubrir lugares que no estaban en el plan inicial.

Entre las principales ventajas destacan:

Libertad para crear un itinerario personalizado.

Mayor comodidad para viajar con equipaje.

Posibilidad de visitar varias ciudades en un mismo recorrido.

Ahorro cuando se viaja en pareja, familia o grupos.

Acceso a playas, parques nacionales y pueblos donde el transporte público es limitado.

Además, conducir ofrece la oportunidad de disfrutar del paisaje, detenerse en miradores y conocer restaurantes, cafeterías y atracciones locales que normalmente pasan desapercibidos para quienes viajan únicamente en avión.

1. Miami – Key West: la carretera sobre el mar

Con cerca de 270 kilómetros de recorrido, esta ruta es una de las más famosas de Estados Unidos.

El trayecto atraviesa los Cayos de Florida por la icónica Overseas Highway, una carretera que conecta decenas de islas mediante puentes rodeados por aguas color turquesa.

Durante el recorrido vale la pena detenerse en:

Key Largo.

Islamorada.

Marathon.

Bahia Honda State Park.

Key West.

Cada parada ofrece playas, deportes acuáticos, gastronomía local y algunos de los atardeceres más espectaculares de Florida.

2. Orlando – Tampa – Clearwater

Quienes visitan Orlando suelen concentrarse en sus parques temáticos, pero a pocas horas de distancia se encuentran algunas de las playas más reconocidas del estado.

Esta ruta permite combinar entretenimiento con descanso y naturaleza.

Entre los lugares recomendados se encuentran:

Clearwater Beach.

St. Pete Beach.

Tampa Riverwalk.

Busch Gardens Tampa Bay.

Es una excelente opción para familias que desean complementar sus vacaciones con unos días frente al mar.

3. Los Ángeles – Las Vegas

Pocas rutas son tan populares entre turistas internacionales como la que conecta California con Nevada.

El recorrido atraviesa el desierto de Mojave y ofrece la posibilidad de hacer paradas en lugares tan curiosos como:

Calico Ghost Town.

Mojave National Preserve.

Seven Magic Mountains.

Muchos viajeros aprovechan para extender el viaje hasta el Gran Cañón, convirtiendo una escapada de pocos días en una aventura inolvidable.

4. San Francisco – Big Sur – Los Ángeles

La costa californiana alberga una de las carreteras panorámicas más famosas del mundo.

La Highway 1 serpentea junto al océano Pacífico y permite disfrutar de impresionantes acantilados, playas y pequeños pueblos costeros.

Algunas paradas imperdibles son:

Monterey.

Carmel-by-the-Sea.

Big Sur.

Santa Bárbara.

Es una ruta perfecta para quienes disfrutan de la fotografía, la naturaleza y los paisajes costeros.

5. Las Vegas – Gran Cañón – Monument Valley

Si el objetivo es descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos del oeste estadounidense, esta ruta es una excelente elección.

Durante el recorrido pueden visitarse lugares como:

Grand Canyon National Park.

Horseshoe Bend.

Antelope Canyon.

Monument Valley.

Se trata de un viaje que combina desiertos, cañones, formaciones rocosas y algunos de los escenarios naturales más fotografiados del mundo.

Consejos para planificar un road trip exitoso

Antes de salir a la carretera es recomendable tener en cuenta algunos aspectos que pueden hacer el viaje mucho más cómodo.

Reservar el vehículo con anticipación.

Elegir una categoría acorde con la cantidad de pasajeros y equipaje.

Revisar las coberturas del seguro.

Planificar las estaciones de combustible en rutas largas.

Descargar mapas para utilizarlos sin conexión.

Informarse sobre el funcionamiento de los peajes electrónicos en cada estado.

En destinos como Florida, por ejemplo, muchas autopistas utilizan sistemas electrónicos de cobro, por lo que contar con una solución para gestionar los peajes puede evitar retrasos y cargos adicionales.

Elegir el vehículo adecuado marca la diferencia

No todos los recorridos requieren el mismo tipo de automóvil.

Para visitar ciudades, un vehículo compacto suele ser suficiente. En cambio, si el viaje incluye varios pasajeros, largas distancias o abundante equipaje, un SUV o una minivan pueden ofrecer una experiencia mucho más cómoda.

Seleccionar el vehículo adecuado no solo mejora la comodidad durante el trayecto, sino que también permite disfrutar con mayor tranquilidad de cada etapa del recorrido.

El viaje comienza mucho antes de llegar al destino

Uno de los grandes atractivos de recorrer Estados Unidos por carretera es que cada kilómetro ofrece una nueva oportunidad para descubrir lugares inesperados.

Pequeños pueblos, playas escondidas, parques naturales, restaurantes locales y miradores panorámicos convierten el trayecto en una parte esencial de las vacaciones.

Más que una simple forma de desplazarse, un road trip representa una manera diferente de conocer Estados Unidos: sin prisas, con libertad para cambiar de planes y con la posibilidad de vivir experiencias únicas que difícilmente se encuentran siguiendo un itinerario tradicional. Por eso, cada año son más los viajeros latinoamericanos que eligen la carretera como el escenario principal de sus mejores recuerdos.