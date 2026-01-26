Rodrigo Lussich llega a España con su monólogo humorístico "Argentino que huye" (sirve para otra batalla) - Cedida

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Presentador de TV, influencer y comediante argentino, Rodrigo Lussich desembarca en España de la mano de Onvit Producciones para ofrecer su show teatral de monólogos “Argentino que huye” (sirve para otra batalla).

Con más de 15 años de trayectoria como presentador de televisión en Buenos Aires, experiencia de más de tres décadas como presentador de programas de radio y humorista digital creando contenido permanente a través de su cuenta de Instagram @rodrilussich (la cual cuenta con medio millón de seguidores), Rodrigo Lussich ofrecerá un monólogo que no dará tregua a la risa y la carcajada permanente.

Dueño de un estilo único, que mezcla velocidad trepidante y remates humorísticos cada 30 segundos; comentarios ácidos sobre sí mismo y sobre temas universales; el show propone una seguidilla de historias que se van hilvanando con un ritmo vertiginoso e hilarante.

Rodrigo Lussich se caracteriza por su gran capacidad como narrador. El espectador sigue el hilo de sus anécdotas, sus impresiones y las referencias que van apareciendo en el relato y “las ve” mientras las va conociendo de la mano de un comunicador brillante y mordaz.

Una infancia “hippie” en los años 70, una carrera en el periodismo argentino plagada de situaciones desopilantes, sus experiencias amorosas de la adolescencia y juventud; su orientación sexual con una pintura del mundo gay que va al hueso del humor sin vueltas ni metáforas, su diario de viajes con múltiples anécdotas e historias increíbles, dan lugar a un friso que salta de un tema a otro sin dar respiro ni pausa a la carcajada.

Rodrigo Lussich es presentador del legendario programa de televisión argentina “Intrusos en el espectáculo”, dedicado al mundo de las celebrities, manejando una mirada ácida y humorística que le permite diseccionar egos y vanidades de quienes se exponen a la fama, en Argentina y en el mundo.

El monólogo que trae a España mezcla sus historias de índole universal y cotidiana, y también el relato del “argentino que huye” al mundo buscando su destino, con las características de un tipo de habitante tan criticado como amado, y cómo decide presentarse ante el “primer mundo” siendo un “sudaca”.

Ese “argentino que huye” que da título al show, también acarrea la crítica social de quien necesita salir de su realidad creyendo que la solución está afuera, cuando en realidad siempre llega más lejos apelando al mundo interior.

“Rodri Lussich: argentino que huye (sirve para otra batalla)” se presentará el 4 de febrero en la sala Galileo Galilei de Madrid, y el 5 de febrero en el Copacabana Aribau de Barcelona, ambas funciones a las 21 horas.