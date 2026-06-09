Ronaldinho debuta en la música con CAMISA 10, encabezado por Pitbull y Juan Magán

Juan Magán y Kiko Rivera - CEDIDA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

En España, la historia empieza en el césped. El ídolo que deslumbró en el Camp Nou entre 2003 y 2008, y que dejó una huella imborrable en la memoria culé, se estrena ahora como músico con CAMISA 10, el primer proyecto de su marca y sello internacional Tu Música. El álbum verá la luz el 9 de junio de 2026 y lo encabezan dos nombres de alcance mundial: Pitbull y Sean Paul.

La aportación española tiene firma de autor. Juan Magán, reconocido como el rey del electro latino y pionero en llevar ese sonido a las pistas de medio mundo, y el DJ Kiko Rivera ponen el sello local, acompañados por Marc Magán y BeautyPikete. Es una representación que conecta la herencia del electro latino español con la vocación global del proyecto.

Esa firma española se inserta en un proyecto de vocación planetaria. CAMISA 10 enlaza 18 países y territorios de cuatro continentes: el dancehall jamaicano de Sean Paul, el pop urbano de Pitbull, el dance del británico Jonas Blue, las voces francesas de Willy William y Vegedream, el afrobeats de Nigeria y Ghana de la mano de Odumodublvck y Gyakie, y toda la corriente del urbano latinoamericano, en uno de los mayores encuentros de música global reunidos en un único lanzamiento.

“Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida.? -Ronaldinho

Más allá del fichaje, el corazón del disco está en su par de cabezas globales. Pitbull aporta su pop urbano planetario y Sean Paul, leyenda del dancehall, firma y canta el tema homónimo. Ambos se sumaron a un proyecto pensado para acompañar la temporada de fútbol más grande del mundo, ese momento en que el deporte y la música se encienden a la vez.

CAMISA 10 marca además el debut de Tu Música como sello internacional. Lo idearon Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho. Para el crack brasileño, es la culminación de una pasión que siempre llevó consigo, dentro y fuera de la cancha.