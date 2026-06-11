Cartel del Cor Jove de la Comunitat Valenciana que ofrece un concierto en la Iglesia de El Salvador de Teruel este viernes - DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

TERUEL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Parroquial de Santa María de la Catedral, El Salvador de Teruel, acogerá este viernes, 12 de junio, a las 20.00 horas, un concierto del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, una de las formaciones corales juveniles de referencia en España.

La actuación forma parte de la gira que el coro está realizando por Aragón dentro de su proyecto de difusión artística, una iniciativa que busca acercar la música coral a diferentes territorios y contribuir a la puesta en valor de espacios de especial relevancia artística, cultural y patrimonial.

Tras su reciente paso por Cataluña, el Cor Jove llega ahora a Teruel con el programa "(ae)fectes", una propuesta musical que invita al público a recorrer distintas emociones y sensibilidades a través de la riqueza expresiva del repertorio coral contemporáneo.

Con esta gira, la formación continúa impulsando la difusión de la música coral más allá de la Comunidad Valenciana, favoreciendo el encuentro entre la creación artística y el patrimonio histórico de los lugares que visita.

La entrada al concierto será libre hasta completar el aforo del templo, ofreciendo a turolenses y visitantes una oportunidad única para disfrutar de una experiencia musical de gran calidad en el incomparable marco de la Iglesia de El Salvador de Teruel.